FIPRESCI Grand Prix geht an "Drive My Car"

"Drive My Car" von Ryusuke Hamaguchi wurde von den Mitgliedern der International Federation of Film Critics mit dem FIPRESCI Grand Prix Award als bester Film 2022 gekürt.

"Drive My Car" von Ryusuke Hamaguchi wurde von den Mitgliedern der International Federation of Film Critics mit dem FIPRESCI Grand Prix Award als bester Film 2022 gekürt. Zu den Finalisten gehörten ebenfalls Paul Thomas Andersons "Licorice Pizza", Jane Campions "The Power of the Dog", Ruben Östlunds "Triangle of Sadness" und Joachim Triers "Der schlimmste Mensch der Welt". Die Preisgala findet am 16. September im Rahmen des San Sebastian International Film Festival mit einem Special Screening von "Drive My Car" statt.

"Drive My Car", der seine erfolgreiche Laufbahn in Cannes 2021 startete, wo er für das Drehbuch ausgezeichnet wurde, gewann dieses Jahr als krönenden Abschluss den Oscar als "Best International Feature".