"Linie 1" fährt frisch restauriert ins Sommerkino Schloss Charlottenburg

Im Sommerkino Schloss Charlottenburg in Berlin feierte gestern Abend die aufwändig in 4K restaurierte Fassung von Reinhard HauffsKult-Musical "Linie 1" ihre Leinwandpremiere. Neben zahlreichen Gästen waren auch viele Cast & Crew-Mitglieder vor Ort (v.l.): Karin Rasenack, Dietrich Lehmann, Produzent Eberhard Junkersdorf, Rainer Strecker, Ilona Schulz, Annette Kluge, Dieter Landuris, Hansi Jochmann, Torsten Radeck (Studiocanal).

Reinhard Hauffs Verfilmung eines jahrelang in Berlin ausverkauften und bundesweit aufgeführten Musical-Theaters mit Hits wie "Wilmersdorfer Witwen", "Fahr mal wieder U-Bahn" und "Gegenüber" erscheint bei Studiocanal am 25. August in der restaurierten Fassung als DVD, Blu-ray und digital.