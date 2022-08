Champions League: Paramount setzt sich gegen Amazon durch

Um Spiele der europäischen Champions League zu zeigen, greift Paramount Global tief in die Tasche. Bloomberg zufolge wird das Unternehmen für die US-Übertragungsrechte künftig 1,5 Mrd. Dollar in einem Zeitraum über sechs Jahre aufwenden. Die Vereinbarung läuft von 2024 bis 2030. Demnach wird Paramount rund 250 Mio. Dollar jährlich an die UEFA zahlen; zuvor waren es 100 Mio.- Dollar jährlich. Bloomberg beruft sich dabei auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Angeblich hätte die UEFA für die englisch- und spanischsprachigen Rechte zusammen etwa zwei Mrd. Dollar für sechs Jahre verlangt, aber beschlossen, mit dem Verkauf der spanischen Rechte zu warten, weil der Streaming-Markt für diese Zielgruppe noch in den Kinderschuhen stecke. Paramount Global dürfte an einer Verlängerung des Vertrags interessiert gewesen sein, um vor allem seinen Dienst Paramount+ in den USA zu stärken.

Der Vorgang im Segment Sportrechtevermarktung sorgt auch deswegen für ein gewisses Aufsehen, weil viele andere Marktakteure an den Champions League-Rechten interessiert gewesen seien: So soll die UEFA auch Gespräche u.a. mit Comcast/NBCUniversal, Disney/ESPN, Apple, Fox Corp., Warner Bros. Discovery, und Dazn geführt haben. Am Ende hätten Paramount und Amazon die beiden höchsten Gebote abgegeben.

Marktbeobachter glauben, dass der Verlust der Übertragungsrechte an Amazon für Paramount + einen Rückschlag bedeutet hätte. Zudem spekuliere Paramount auf ein allgemein steigendes Interesse an Fußball, weil die Fußball-Weltmeisterschaft6 2026 in den USA sowie in Kanada und Mexiko stattfindet.