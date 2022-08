Cineworld reagiert auf Insolvenz-Spekulationen

Die weltweit zweitgrößte Kinokette hat auf einen Bericht des Wall Street Journal reagiert, wonach sie in den USA unmittelbar vor der Einleitung eines Insolvenzverfahrens stehen soll. Tatsächlich sei dies eine der strategischen Optionen, die man derzeit erwäge. In jedem Fall gehe man davon aus, den Betrieb "ohne signifikante Auswirkungen auf Angestellte" auch nach einem solchen Antrag fortführen zu können.

Als Reaktion auf einen Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) von Ende vergangener Woche hat sich Cineworld noch einmal etwas konkreter zu den derzeit diskutierten Maßnahmen geäußert, die die weltweit zweitgrößte Kinokette aktuell erwägt, um sich zusätzliche Liquidität zu sichern und die Schuldenlast zu drücken.

Ein (freiwilliges) Insolvenzverfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts sowie "damit verbundene, ergänzende Schritte in anderen Rechtsräumen" seien demnach in der Tat Teil der strategischen Optionen, die man derzeit erwäge. Diesbezüglich stehe man in Gesprächen mit vielen der großen Anteilseigner und vorrangigen Gläubiger sowie deren Rechts- und Finanzberatern.

Mit jeglichem Schritt in diese Richtung (laut dem WSJ könnte auch im Vereinigten Königreich ein Insolvenzantrag zur Debatte stehen, eine Spekulation, die Cineworld nicht ausdrücklich zurückweist) sei die Erwartung verbunden, sich kurzfristig mehr Liquidität sichern zu können und die Basis für einen geordneten Schuldenabbau zu schaffen. Auch im Falle eines solchen Schrittes würde Cineworld erwarten, seine Geschäfte wie gewohnt fortführen zu können - und das letztendlich "langfristig ohne signifikante Auswirkungen auf Angestellte". Wie bereits angekündigt, würde allerdings jegliche Maßnahme zum Schuldenabbau in einer "sehr erheblichen" Wertminderung der Anteile resultieren.

Die Bewertung der strategischen Optionen werde derzeit fortgesetzt, eine weitere Mitteilung werde erfolgen, wenn und sobald dies angezeigt sei. Einstweilen betont das Unternehmen, dass die Kinos von Cineworld und Regal in sämtlichen Märkten weiterhin ohne Einschränkungen geöffnet seien.