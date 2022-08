Alles Tschaka im Cineplex Neustadt

Als bester deutscher Neustart des vergangenen Wochenendes konnte Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka!" die Debützahlen des Vorgängers deutlich übertreffen und zog rund 40.000 Besucher in die deutschen Kinos. Ein besonderes Highlight erlebten dabei die Gäste des Cineplex Neustadt: Denn die aus der Pfalz kommende Schauspielerin und Sängerin Laila Ziegler, die im Film die eingebildete Berenike von Bödecker (eines der "Lämmer-Girls) spielt, war zu einer ausverkauften Vorstellung gekommen, in deren Rahmen sie zahlreiche Fragen des wissbegierigen und begeisterten Publikums beantwortete. Nicht das einzige Highlight dieser besonderen Vorstellung: Denn zur großen Freude gerade der Kinder war - passend zum Film - auch eine tierische Abordnung von "Alpakas am Schlossgraben" aus dem nahegelegenen Duttweiler vor Ort.