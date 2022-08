Einschaltquoten: Sport und Mord

Der "Tatort" behauptete sich als meistgesehenes Sonntagsprogramm, aber den Übertragungen von den European Championships ging auch am Abschlusstag nicht die Luft aus. Bei den Jüngeren landete die Leichtathletik auf dem obersten Siegertreppchen.

Beim Gesamtpublikum zog die Wiederholung des BR-Tatort: Lass den Mond am Himmel stehn" im Ersten mit 5,50 Millionen (Marktanteil: 21,0 Prozent) die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer an. An der Spitze der ganztägigen Sportübertragungen von den European Championships, die dem ZDF durchweg zwischen 15 und 21 Prozent Marktanteil bescherten, lag der nach 19 Uhr einsetzende Leichtathletik-Slot mit 5,12 Mio. Zuschauern und ebenfalls 21,0 Prozent Marktanteil. Hinter der Nachrichtensendung "RTL aktuell" (2,05 Mio.) war das Sommer-Special von Grill den Henssler" auf Vox (1,64 Mio. / 7,8 Prozent) das meistgesehene Privatprogramm.

Bei den 14- bis 49-Jährigen überflügelte die Leichtathletik mit der siegreichen Frauenstaffel über 4 x 100 Meter als Schlusspunkt den "Tatort" deutlich. 1,20 Millionen Jüngere sorgten für 22,1 Prozent Marktanteil, der "Tatort" (0,83 Mio. / 14,0 Prozent) reihte sich noch hinter "Tagesschau" (1,00 / 19,5) und "heute journal" (0,87 / 15,9) ein. Vox-Trumpf "Grill den Henssler" behielt mit 9,8 Prozent (0,49 Mio ) die Oberhand gegenüber Marvel's The Avengers" bei RTL mit 8,6 Prozent (0,46 Mio.) und "Fantasy Island" auf Sat.1 mit 7,6 Prozent (0,44 Mio.).