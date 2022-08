Marc-Uwe Kling, Leila Hamid und Uwe Schott über "Die Känguru-Verschwörung": "Humor hat etwas Ermächtigendes"

Känguru redux: "Die Känguru-Verschwörung" geht am 25. August an den Start in den deutschen Kinos. Ein perfekter Anlass, um mit Regisseur Marc-Uwe Kling, X-Filme-Produzent Uwe Schott und X-Verleih-Vorstand Leila Hamid über Produktion und Auswertung des Films zu reden.

Marc-Uwe Kling, lernt man das Känguru aus anderen Augen sehen, wenn man es im Film zu Leben erwecken und es obendrein auch inszenieren muss?

Marc-Uwe Kling: Es ist auf jeden Fall noch einmal deutlich widerborstiger, wenn man es im Film zum Leben erwecken muss. Wir hatten große Hoffnungen, dass sich das Känguru einfach selbst spielt. Das ging auch ein paar Tage gut, aber dann gab es zu viel Zoff. Es kam einfach nicht mehr, war mega unzuverlässig, so dass wir es teilweise animieren mussten. Das war sehr aufwändig!

Uwe Schott: Weil das Känguru nie pünktlich war, gab es großen Ärger mit der Produktion. So kann man mit 100 Menschen am Set nicht drehen!

Marc-Uwe Kling: Es war auch zum Teil unser Fehler, weil es nicht jeden Drehtag Eierkuchen beim Catering gab. Das Team hatte ­gestreikt, es wollte auch mal was ­anderes essen. Da ist das Känguru total durchgedreht.

Es war nicht nur das Känguru zu inszenieren, sondern auch der ein oder ­andere möglicherweise widerborstige Mensch. "Die Känguru-Verschwörung" ist Ihre erste Regiearbeit. Entsprach dieses Erlebnis Ihren Erwartungen? Und: was waren für Sie die größeren Hürden, die zu überwinden waren?

Marc-Uwe Kling: Wir hatten bei der Auswahl der Mitstreiterinnen und ­Mitstreiter ein glückliches Händchen. ­Insofern war das alles sehr harmonisch trotz des doch sehr großen Stresses beim Dreh. Den hatten wir nicht zuletzt deshalb, weil es mehr Motive als Drehtage gab! Ich weiß nicht, ob ich noch mal so frei ein Drehbuch schreiben könnte. Jedenfalls nicht, wenn ich weiß, dass ich es danach inszenieren muss. Teil drei wird vermutlich ein Kammerspiel mit zwei Personen, bei dem das Känguru im Urlaub ist und aufgrund einer schlechten Internetverbindung nur per Stimme ­zugeschaltet ist.

Uwe Schott: Oder wir drehen alles im Dunkel-Restaurant.

Das ist dann der Extended Cut von Teil zwei...

Marc-Uwe Kling: Wir haben noch zwei Stunden ­Material für die DVD - alles aus dem Dunkel-Restaurant!

Zurück zum "glücklichen Händchen": Gehörte dazu auch, dass Sie mit Uwe Schott einen sehr erfahrenen Produzenten an Ihrer Seite wussten?

Marc-Uwe Kling: Natürlich! Es war überhaupt ein großer Vertrauensbeweis von X Filme, dass ich den Film machen durfte. Nicht nur mich als Neuling einen Film ­inszenieren zu lassen, sondern dann auch noch DIESEN Film, der, wie ich mehrfach bemerkt habe, als Erstlingswerk durchaus herausfordernd war mit einer animierten Hauptfigur, mit so ­vielen Drehorten, mit Kindern, mit ­unzähligen Tieren neben dem ­Känguru... Im Nachhinein ist mir ­bewusst ­geworden, dass ich mir alle Red Flags, die man in ein Drehbuch ­reinschreiben kann, eingebrockt habe. Ich habe mich selbst ins Wasser ­geschmissen und musste Schwimmen lernen. Aber ging irgendwie. Wir sind nicht ­untergegangen.

Uwe Schott, der erste Känguru-Film wurde von einem der X-Filme-­Mitbegründer,Dani Levy, inszeniert. Wann stand fest, dass die Fortsetzung in die Hände von Marc-Uwe Kling höchstpersönlich gelegt werden sollte?

Uwe Schott: Nachdem der Film seinen Kinostart feierte und in den ersten zehn Tagen knapp 600.000 Zuschauer den Film im Kino gesehen haben - danach wissen wir alle, was kam, nämlich der erste Lockdown und die Kinoschließung durch Corona -, machten wir uns gleich Gedanken, wie es weitergehen sollte. Es war klar, dass Dani Teil zwei nicht machen würde können, weil wir mit ihm eine große Serie in der Vorbereitung hatten, die er auch selbst schreiben musste. Wir haben uns intensiv unterhalten, ob es nicht eine gute Idee wäre, wenn Marc-Uwe selbst die Regie übernehmen würde. Mit diesem Wunsch kam auch Marc-Uwe zu mir. Wir haben es geschafft, uns zu verständigen, wie Teil zwei aussehen kann, was wir anders machen wollen, wie er sich, zusätzlich zur Geschichte, auch unterscheidet. Und vor allem, wie wir Marc-Uwe dabei helfen können, die Abläufe zu schaffen. So ein Drehtag muss durchgetaktet sein. Zugetraut habe ich es ihm von Anfang an! Ich hatte nie Zweifel, ob das auch gut wird und funktioniert. Wir haben um Marc-Uwe die richtigen Leute versammelt, wie mit Markus Nestroy einen wunderbaren Kameramann oder mit Alex Berner einen hervorragenden Editor, der jeden Tag mit am Set stand und geguckt hat, was geht, was nicht geht...

Bei X Filme und X Verleih bietet es sich an, dass der Verleih bei hauseigenen ­Produktionen früh an Bord kommt. Leila Hamid, Frage an Sie: Wie früh wurden Sie bei Die Känguru-Verschwörung ­involviert?

Leila Hamid: Marc-Uwe und ich befanden uns mit "Die Känguru-Chroniken" auf Kinotour, als er mir erzählte, welche ­Geschichte er sich für den zweiten Teil überlegt hatte. Ich bekam den Pitch also zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu hören. Mit dabei war der Verleih dann ab der zweiten Drehbuchfassung. Das Schöne an Marc-Uwe ist, neben all den anderen guten Eigenschaften, die er mitbringt, dass er ein sehr guter Zuhörer ist. Er holt sich viele Meinungen ein, hört zu und überlegt dann für sich, was er daraus macht. Das hat auch dazu geführt, dass er so hervorragende Inszenierungsarbeit geleistet hat. Wie lange begleitet dich das Känguru schon, Marc-Uwe? 20 Jahre, 25 Jahre?

Marc-Uwe Kling: Oh Gott, so alt bin ich auch noch nicht!

Leila Hamid: Es ist eigentlich seit deiner Geburt bei dir, gib's zu...

Marc-Uwe Kling: Irgendwas zwischen 15 und 20 Jahre, würde ich sagen... aber 25 nicht, come on!

Leila Hamid: Worauf ich hinauswollte: Wir waren zwar in vielen Punkten entgegen­gesetzter Meinung, aber letztendlich weiß ich auch, er kennt seine Fans und sein Känguru am besten und habe daher gesagt: Wir machen es, wie du es für richtig hältst.

Uwe Schott: Um ehrlich zu sein: Das gab es bei Marc-Uwe und mir weniger. Wir waren uns eigentlich immer einig in dem, was wir machen wollten. Fakt ist, ­Marc-Uwe saugt alles auf, hört sich alles an und ­entscheidet dann, was ­richtig für ihn ist. Ich bin immer mit­gegangen. Das ist das Schöne an unserer Zusammenarbeit. Die Vision, die er am Anfang gepitcht hat, war deckungsgleich mit der, die ich aus der ­Geschichte herausgehört hatte.

Marc-Uwe Kling, wie zufrieden waren Sie mit dem ersten Film, um letztendlich auch zu dem Entschluss zu kommen, dass Sie die Regie des zweiten selbst übernehmen wollen?

Marc-Uwe Kling: Es ist klar, dass jeder Film die Handschrift des Regisseurs trägt. Ich habe großen Respekt vor Danis Leistung mit dem ersten Film, nachdem ich jetzt Teil zwei inszenieren durfte. Es ist so viel Arbeit! Die Postproduktion war für mich mehr und länger und anstrengender als der Dreh. Natürlich trägt der erste Film Danis Stempel und der zweite meinen, und ich habe Sachen ­anders gemacht als er. Das ist normal. Ich hatte große Lust, mal selbst Regie zu führen - auch, weil ich ein Kontrollfreak bin und gerne alles selbst entscheide. ­Insofern war es beim ersten Teil für mich schon auch mal herausfordernd, nicht auf dem Fahrersitz zu sitzen. Aber noch einmal: Ich habe großen Respekt vor ­Danis Arbeit. Filmprojekte in dieser ­Größenordnung gibt es in Deutschland kaum, mit einer volldigitalen Figur als Protagonist, die so toll aussieht und den internationalen Vergleich nicht scheuen muss, obwohl wir für sie nur ein Bruchteil des Budgets hatten, das in Hollywood dafür ausgegeben werden würde.

Musste sich die Effektfirma oft die Haare raufen bei schwierigen Wünschen?

Marc-Uwe Kling: Wenn sich das Känguru am Bauch kratzen sollte. Eine solch kleine schöne Geste, die es sehr lebendig macht... Überhaupt, die Interaktion mit dem Fell ist immer noch schwierig und sehr aufwändig.

Um zum ersten Känguru-Film zurückzukommen: Viele Produktionen waren vom Corona-Lockdown betroffen, aber kaum eine hat es so extrem abgewürgt und hart getroffen wie Ihren Film. Mit dem Blick zurück: Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen?

Marc-Uwe Kling: Es war genauso ­beschissen, wie es sich anhört. Es war eine Situation, in der alle nicht wussten, was sie tun sollten und was jetzt passiert. Man stocherte im Dunkeln. Wir waren ­supernaiv und dachten, dass die Kinos zwei, maximal drei Wochen geschlossen wären und wir den Film danach wieder anschieben könnten im Kino, im Sommer, im Herbst, zu Weihnachten vielleicht. Dass wir jetzt, fast zweieinhalb Jahre später, immer noch an dieser Situation herumkrebsen, konnte sich damals höchstens Herr Drosten vorstellen. Ich bin immer noch ratlos...

Leila Hamid: Es gab keine Präzedenzfälle. Deshalb bin ich immer noch ­unglaublich froh, dass wir uns in dieser absoluten Ausnahmesituation auf eine absolute Ausnahmeregelung einigen konnten. Wir haben als aller erstes die ­Kinoverbände angerufen und mit ihren Vertretern gesprochen. Auch wenn manche Kinos überzeugt waren, dass sie ihre Häuser an Ostern wieder öffnen dürfen, konnte doch keiner eine Garantie dafür geben. Insofern waren alle schnell bereit, sich auf eine gemeinschaftliche Lösung zu einigen... Ich hoffe nur, dass so etwas nie wieder passiert!

Uwe Schott: Das war alles frustrierend. Ich denke gar nicht gerne zurück. Wir haben in den Film sehr viel Geld investiert. Es ist furchtbar, dass wir immer noch ­daran denken müssen. Teil zwei wollten wir ursprünglich erst im September starten, haben den Termin aber um vier Wochen vorgezogen, weil wir nicht wissen, ob und welche Einschränkungen im Herbst wieder kommen. Ich hoffe, dass wir als Branche gut durchkommen.

Leila Hamid: Es gab auch noch andere gute Gründe für die Vorverlegung des ­Kinostarts von "Die Känguru-Verschwörung". Aber die Unsicherheit darüber, was im Herbst kommt, war einer davon. Eine ­Anfang des Jahres durchgeführte Umfrage von SL Research bescheinigte, dass Die Känguru-Verschwörung zu einem der meisterwarteten deutschen Filme 2022 zählt. Deshalb ist es uns ein Anliegen, dass dieser starke Film ­einen entsprechenden Start-Platz bekommt, in einem Zeitfenster, in dem die Menschen ohne Maske und ohne Coronatest ins Kino gehen können. Für Verleiher und Produzenten ist es nach wie vor schwierig, einen Kinostart für Herbst zu planen vor dem Hintergrund des immensen Risikos an Kosten und Aufwand, für die es nach bald drei Jahren noch immer keine Abfederung durch ­geeignete Hilfsmaßnahmen gibt. Deshalb möchten wir mit unserem Start jetzt dafür sorgen, dass das Kino beim Publikum weiter an Fahrt aufnimmt und einen starken Herbst einläuten.

Noch einmal Stichwort Corona, Marc-Uwe Kling: Inwiefern hat die ­Pandemie Ihren Blick auf das Känguru und was Sie erzählen wollen ­geschärft bzw. verändert?

Marc-Uwe Kling: Das Interessante ist, dass es den Plot und Teile des Drehbuchs schon gab, bevor die Pandemie ausgebrochen ist. Das Verschwörungsthema war schon Teil des Films, bevor dieses ganze Geschwurbel um Corona losging. Das Thema war damals schon heiß mit Trump und der QAnon-Bewegung. Mit Corona und den Querdenkern wurde es mir eigentlich fast schon zu heiß. Mein eigentliches Thema war die Klimakrise. Das treibt mich um, und ich habe versucht, dieses Thema mit dem Känguru zusammenzubringen. Es ist aber ein schweres, auch unlustiges, globales Thema, bei dem es mir schwerfiel, es auf eine Ebene herunterzubrechen, auf der sich meine Protagonisten damit hätten auseinandersetzen können. Dann kam mir die Idee: Was ist, wenn es im Umfeld des Kängurus und von Marc-Uwe eine Person gibt, die die Klimakrise leugnet? Mit dieser Person können sich die beiden auseinandersetzen - und in dieser Auseinandersetzung wiederum findet dann auch die Auseinandersetzung mit der Klimakrise statt. Das funktionierte auch als Komödie. So sind die Verschwörungstheorien ins Drehbuch gekommen. Es hatte gar nichts mit Corona zu tun. Dass die Welt den Film noch aktueller gemacht hat, ist eigentlich schade.

Wenn man ihn anschaut, wirkt er wie der aktuellste deutsche Film, den man sich vorstellen kann!

Marc-Uwe Kling: Leider...

Zudem positioniert sich der Film sehr klar.... Gab es denn jemals von Seiten der Fördereinrichtungen Vorbehalte gegenüber dem Inhalt des Films, eingedenk der ­Tatsache, dass eine einschlägig bekannte Partei versucht, Druck auszuüben, was Inhalte von ­Filmen anbetrifft?

Uwe Schott: Nein, in keiner Weise! Sie haben das Drehbuch genommen als eine wunderbar komödiantische Känguru-Geschichte. Über die klare Positionierung wurde nicht mit einem Wort gesprochen.

Kriegen Sie das dennoch mit? Weht dem Film von einschlägigen Seiten ein starker Wind entgegen?

Uwe Schott: Noch sind wir unter dem Radar.

Marc-Uwe Kling: Ich habe den Eindruck, wir sind einerseits unter dem ­Radar, andererseits ist das Känguru auch oft über dem ­Radar. Ich bekomme Anfeindungen bei Kolleginnen von der Bühne oder von Journalistinnen schon mit. Es ist augenfällig, dass es zumeist Frauen sind, die angefeindet werden. Aber natürlich gibt es auch Männer, die viel Hass abkriegen und darunter leiden müssen, wenn sie sich klar positionieren. Ich habe mich oft gefragt, warum das beim Känguru bisher wirklich noch nicht so relevant ist. In gewissem Sinne ist das Känguru zu groß, und es hat Boxhandschuhe an. Es kann sich ­wehren. Diese Leute greifen bevorzugt Menschen an, von denen sie denken, dass sie sich nicht so gut wehren ­können. Die wollen fertig machen und ihren Hass streuen. Das Känguru hat eine so tolle große Fanbase. Es müsste sich noch nicht mal selbst verteidigen. Aber: Das ist alles Theorie. Wir können in vier ­Wochen noch mal drüber ­sprechen.

Komödie ist eine sehr gute Waffe: Man bringt die Menschen zum ­Lachen und kann trotzdem ernste ­Themen ­unterbringen. Wie wichtig ist Ihnen die Botschaft, Herr Kling?

Marc-Uwe Kling: Natürlich sehr wichtig. Aber der Film ist eine Komödie, die ein bisschen Inhalt transportiert. Er ist keine Doku. In gewissem Sinne war der Film aber auch ein therapeutisches ­Arbeiten, um aus dieser Doomscrolling-­Depression herauszukommen. Man kann entweder dasitzen und die ganze Zeit die schlechten Nachrichten lesen, sich ins Bett legen und die Decke über den Kopf ziehen. Oder versuchen, etwas dagegen zu tun. Was kann ich tun? Ich kann ganz ordentliche Pointen bauen. Die muss ich dann nur so ausrichten, dass sie in die richtige Richtung feuern. Das ist mein kleiner Beitrag. ­Zumindest hilft es mir bei der Ver­arbeitung. Im Idealfall hilft es auch dem ­Publikum und aktiviert etwas in ihm, nimmt vielleicht sogar die Angst. Das kann die Komödie: Durch das lächerlich Machen und das Verlachen kann Angst genommen werden. Angst führt oft zu Ohnmacht. Insofern hat Humor ­etwas Ermächtigendes.

Uwe Schott: Ich kann mir auch vorstellen, dass nicht gegen das Känguru gefeuert wird, weil besagte Leute Angst davor haben, dass die Pointen zu gut sind, die zurückkommen würden.

Frage an die Verleiherseite: Ist ein Film wie "Die Känguru-Verschwörung" besonders dankbar in der Vermarktung und der Kinotour-Planung? Macht sie ­besonders Spaß, wenn man eine so große Fanbase im Rücken hat?

Leila Hamid: Das Besondere ist, dass das Känguru jeden einzelnen Text abnimmt. Das ist teilweise auch mühsam, dennoch überwiegt der Spaß. Man merkt einfach, dass alles aus einem Guss ist, die Sprache, der Humor. Eigentlich haben wir viel zu viele Ideen und müssen eher reduzieren und genau schauen, was wir umsetzen wollen. Es macht mich auch sehr glücklich, wenn ich sehe, was sich die Kinos vor Ort an Aktionen ausdenken, eigene Känguru Texte schreiben, Previews organisieren, sich für und mit dem Publikum für unseren Film einsetzen. Das Feedback ist sehr schön!

Wenn es zu viele Ideen gibt, wie Sie ­sagen, ließe sich doch gut ein dritter Film anschließen.

Uwe Schott: Darüber unterhalten wir uns, wenn der hier gelaufen ist!

Marc-Uwe Kling: Wir denken auf jeden Fall schon über einen Krapotke-Stand­alone-Film nach. Joe kriegt eine Serie.

Uwe Schott: Marc-Uwe und ich haben weitere Projekte im Köcher außerhalb des Kängurus. Eben vielleicht ein Spin-off mit Krapotke. Ich könnte mir auch eine Verfilmung von "QualityLand" oder "Das NEINhorn" vorstellen.

Marc-Uwe Kling: Oder "Knights vs ­Dinosaurs".

Uwe Schott: Da haben wir ja schon den Trailer!

Das Gespräch führten Barbara Schuster & Thomas Schultze