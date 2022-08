"Top Gun Maverick" über 1,4 Mrd. Dollar Boxoffice weltweit

Top Gun Maverick" hat in der 13. Auswertungswoche weltweit die 1,4 Milliarden Schallmauer durchbrochen. Dabei stammen 683,4 Mio. aus dem US-Markt und 720 Mio. von außerhalb der USA (ohne China und Russland). "Top Gun Maverick" ist der erfolgreichste Film in der Karriere von Tom Cruise und für Paramount der umsatzstärkte Realfilm in 37 Märkten, darunter Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Australien. In Großbritannien schickt sich der Film an, die 100-Mio-Dollar-Einspielhürde zu nehmen (aktuell steht er bei 98,5 Mio. Dollar). Der Hit erscheint diese Woche digital zum Kauf und am 1. November auf 4K Ultra HD, Blu-ray und DVD. In den Kinos soll er dennoch weiter gespielt werden.