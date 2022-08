Ein Herz für Vicky Krieps

Vicky Krieps, die für ihre Darstellung von Kaiserin Sisi in Marie Kreutzers "Corsage" bereits in Cannes ausgezeichnet wurde, erhielt nun auch das Herz von Sarajevo beim am 19. August zu Ende gegangenen Festival.

Vicky Krieps, die für ihre Darstellung von Kaiserin Sisi in Marie Kreutzers Corsage" bereits in Cannes ausgezeichnet wurde, erhielt nun auch das Herz von Sarajevo beim am 19. August zu Ende gegangenen Festival. Mit dem Hauptpreis wurde das Debüt des kroatischen Filmemachers Juraj Lerotic, "Sigurno Mjesto"/Safe Place", ausgezeichnet. Er wurde außerdem mit dem Preis für den besten Schauspieler im von persönlichen Erfahrungen inspirierten Drama um die Auswirkungen eines Selbstmordversuchs in einer Familie prämiert. Das Dama war bereits mehrfach in Locarno prämiert worden. Die internationale Jury unter dem Vorsitz des österreichischen Filmemachers Sebastian Meise zeichnete außerdem Maryna Er Gorbach als beste Regisseurin für ihr in u.a. Sundance prämiertes Drama um eine Frau im kriegsgeschüttelten Donbas Klondike" aus. Die Jury des Dokumentarfilmwettbewerbs würdigte neben Srdan Kecas Museum of the Revolution" als bester Film, den Kurzfilm "Wir,... Komposition" von Visar Jusufi, eine Koproduktion zwischen dem Kosovo und Deutschland. Valentin Stejskal, der für seinen mittellangen Film "5pm Seaside" bereits bei der Diagonale ausgezeichnet wurde und für den First Steps Preis nominiert ist, wurde mit einer besonderen Erwähnung gewürdigt.

Alle Gewinner der 28. Ausgabe des Sarajevo Filmfestivals