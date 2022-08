"Die Ringe der Macht" erhält Kinopremiere in den USA

n den USA kommt "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ins Kino. Allerdings nur in einer einzigen Nacht, genauer gesagt am 31. August.

In den USA kommt "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ins Kino. Allerdings nur in einer einzigen Nacht, genauer gesagt am 31. August. In Kooperation mit dem US-Kinounternehmen Cinemark wird Amazon die ersten beiden Episoden seiner Prestigeserie auf der großen Leinwand zeigen. Am 2. September ist dann Launch-Day auf Prime Video. Die Serie spielt tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" und zeigt ein Ensemble aus bekannten und neuen Figuren, die sich dem lange befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen.