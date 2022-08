Kinocharts Deutschland: Eberhofer-Rekorde

DER SPITZENREITER

Gestatten? Eberhofer, Franz Eberhofer. Auf den Mann ist Verlassl Guglhupfgeschwader" ist unverändert der Blockbuster im Monat August. Am dritten Wochenende konnte sich der Hit aus dem Hause Constantin über Ergebnisse freuen, die exakt auf der Höhe des Vorwochenendes liegen: 165.000 Tickets wurden abgesetzt; 1,5 Mio. Euro konnten eingespielt werden. Gesamt hat der achte Eberhofer-Film dann die 800.000-Besucher-Marke übertroffen, schneller als jeder andere Titel der Reihe. Nun steht der achte Eberhofer-Krimi kurz davor im Gesamtergebnis an Grießnockerlaffäre" vorbeizuziehen, der 2017 auf 845.000 Besucher gekommen war. Dann würde "Guglhupfgeschwader" im internen Eberhofer-Ranking bereits Platz vier belegen, hinter Sauerkrautkoma" (2018; 1,0 Mio. Ticketverkäufe), Leberkäsjunkie" (2019, knapp 1,3 Mio. Ticketverkäufe) und dem letztjährigen Kaiserschmarrndrama" (1,1 Mio. Ticketverkäufe).

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Auf Platz zwei landete Dauerbrenner Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der am achten Wochenende wieder deutlich zulegen konnte und es auf 145.000 Fans und 1,2 Mio. Euro Einspiel schaffte. Bereits am Donnerstag zog der Animationshit aus dem Hause Illumination nach Gesamtbesucherzahlen an Top Gun Maverick" vorbei und ist damit die neue Nummer eins des Kinojahres mit nunmehr 3,3 Mio. Ticketverkäufen. Bester Neustart ist auf Platz drei Der Gesang der Flusskrebse", der in 384 Kinos 85.000 Besucher anlockte und 835.000 Euro einspielte. Dahinter rast weiter der Bullet Train", der sein drittes Wochenende mit 80.000 gelösten Eintrittskarten und 810.000 Euro Einspiel abschloss. Die Top fünf beschließt der auch am 13. Wochenende noch taufrische "Top Gun Maverick" mit 70.000 Kinogängern und 720.000 Euro Kasse. Gesamt schlagen bereits 3,2 Mio. Ticketverkäufe zu Buche.

DIE WEITEREN NEUSTARTS DER TOP 20

Auf Platz elf findet sich mit Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka!" der beste deutsche Neustart: In 436 Kinos holte sich der zweite Film nach Motiven der Buchreihe bei 40.000 verkauften Karten 300.000 Euro Einspiel. Der Film von Martina Plura startet damit deutlich besser als der erste Teil, Mein Lotta-Leben - Alles Bingo mit Flamingo!", der am ersten Wochenende mit 27.000 Besuchern losgelegt hatte und gesamt schließlich auf 235.000 Kinogänger gekommen war. Nicht ganz so gut kam der neue Film von Aron Lehmann aus den Startblöcken: Jagdsaison" belegte Platz 13 mit 27.500 Besuchern und 260.000 Euro Kasse in 396 Kinos.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Immer noch gut dabei ist Bibi & Tina - Einfach anders", der am fünften Wochenende mit 400.000 Einspiel bei 55.000 Ticketverkäufen Platz neun belegte und dabei ordentlich zulegen konnte im Vergleich zum Vorwochenende. Das trifft auch auf Der junge Häuptling Winnetou", der am zweiten Wochenende 35.000 Zuschauer vorweisen kann und damit Platz 14 belegte. Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie" findet sich auf Platz 18 mit 4500 Besuchern und 41.000 Einspiel an Wochenende drei, Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!" landet auf Platz 20 mit 37.500 Euro Umsatz bei 5300 verkauften Tickets.

Es ging wieder aufwärts mit dem Kino in Deutschland: Die Filme der Top 20 schafften es auf 970.000 verkaufte Tickets und 8,8 Mio. Euro Umsatz.