VoD-Charts: Ruhe vor dem Sturm?

Warten auf "House of the Dragon"? Und "Die Ringe der Macht"? Viel los war in den VoD-Charts für den Auswertungszeitraum 12. bis 18. August jedenfalls nicht. "Stranger Things" kehrt mit einem eher unterdurchschnittlichen Wert an die Spitze der wöchentlichen VoD-Charts zurück. Dieses Mal reichten 4,38 Mio. Klicks völlig aus. Langlaufserie "Grey's Anatomy" ist ebenfalls wieder vorne mit dabei, wobei für die Krankenhausserie sogar nur 2,88 Mio. Abrufe nötig waren, um in die Top-3 zu gelangen. Erst ab Platz vier zeigt sich "The Sandman" ein vergleichsweise aktueller Titel.

1. Stranger Things 4,38 Mio.

2. Grey's Anatomy 2,88 Mio.

3. The Blacklist 2,84 Mio.

4. The Sandman 2,59 Mio.

5. Riverdale 2,47 Mio.

6. Manifest 2,46 Mio.

7. The Gray Man 2,46 Mio.

8. Obi-Wam Kenobi 2,23 Mio.

9. The Big Bang Theory 2,00 Mio.

10. Peaky Blinders 1,93 Mio.

VoD-Ratings.com