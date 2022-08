Betreiber-Umfrage zur Filmmesse 2022, Teil 11: "Flexibles Reagieren gefragt"

Im Vorfeld der Filmmesse haben wir Kinobetreiber:innen befragt, wie zufrieden sie mit dem bisherigen Jahresverlauf sind, wo es noch aufzuholen gilt, wie sich die Personalsituation für sie darstellt - und wie sie sich auf Herausforderungen gegen Ende des Jahres vorbereiten. Hier antwortet Christof Papousek.

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Jahresverlauf? An welcher Stelle gibt es noch am meisten aufzuholen?

Wir sind definitiv auf Kurs in Richtung Niveau vor der Pandemie - das spiegelt sich in den Besucherzahlen der letzten Monate, vor allem im zweiten Quartal wieder. Besonders stark war die Performance von Top Gun Maverick", davor Doctor Strange in the Multiverse of Madness", Die Häschenschule - Der große Eierklau" uvm... Verglichen mit den Vorjahren der Pandemie, verzeichnen die Besucherzahlen an so manchen Wochenenden sogar ein deutliches Plus. Ein tolles Zwischenfazit in Österreich, mit einem Volumen von knapp 80 Prozent des Boxoffice (verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019) und Concession-Erlösen von bereits über 90 Prozent in der Cineplexx-Gruppe. Im südosteuropäischen Gebiet ist das aber leider noch nicht vergleichbar, das Ramp-up dauert dort - mit stärker dämpfender Wirkung der hohen Inflation sowie der Nähe zum Kriegsgebiet in der Ukraine - leider länger. Das zweite Halbjahr wird leider schwieriger, das Line-up ist deutlich schwächer als bislang und das Besucherniveau wird sich unserer Einschätzung nach erst gegen Ende des Jahres wieder steigern. Der Ausblick auf die kommenden Filmhighlights im Kinojahr 2023 ist aber vielversprechend.

2. Wie beurteilen Sie die Personalsituation in Ihrem Unternehmen - und was unternehmen Sie ggf., um die Situation (weiter) zu verbessern?

Als größter österreichischer Kinobetreiber ist Cineplexx nicht nur ein wesentlicher Teil der Kultur- und Unterhaltungsbranche, sondern mit rund 700 Mitarbeiter:innen in den Betrieben und weiteren 200 in Verwaltung und Schwestergesellschaften auch ein bedeutender Arbeitgeber. Da sich Mitarbeiter:innen seit Beginn der Pandemie privat und beruflich in sämtlichen Bereichen umorientiert haben, ist auch Cineplexx österreichweit auf der Suche nach neuen Mitarbeiter:innen. Wir bemühen uns, zeitlich flexible Arbeitsmodelle anzubieten, wie beispielsweise Home-Office-Regelungen für Jobs in der Verwaltung und vieles mehr.

3. Welche Herausforderungen sehen Sie im vierten Quartal auf die Kinos zukommen - und wie bereiten Sie sich darauf vor?

Die Herausforderungen für die Film- und Kinobranche, aber letztlich die gesamte Unterhaltungs- und Freizeitwirtschaft, liegen in der anhaltenden Ungewissheit hinsichtlich der Covid-Situation - die Frage, ob wieder Maßnahmen kommen, steht dabei natürlich im Raum. Aber auch durch die Stimmung in der Bevölkerung aufgrund des Krieges in Osteuropa und den damit verbundenen Ängsten sowie den Kostensteigerungen lassen sich Prognosen nur schwierig treffen. Hier geht es nicht bloß um die Energiekosten und das Sortiment an der Concession, vielmehr treiben Indexsteigerungen die Mietkosten und pauschale Betriebskosten nach oben. Flexibles Reagieren ist gefragt, genauso wie effizienteres Gestalten von Prozessen und ein ständiger Kostenüberblick. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, unseren Gästen das Kinoerlebnis mit Begeisterung zu präsentieren, gute Werbekampagnen zu gestalten und die Qualität des Kinobesuchs bestmöglich vorzuhalten.