Kinocharts USA: Spätsommerglück

Unerwartet kehrt Leben zurück in den späten US-Kinosommer, dank des neu gestarteten Animes Dragon Ball Super: Super Hero" aus dem Hause Crunchyroll, der sich mit überzeugenden 22 Mio. Dollar Boxoffice in nur 3007 Kinos an die Spitze der Charts setzt. Und auch wegen Survivalthrillers Beast - Jäger ohne Gnade" mit Idris Elba, der mit 10,1 Mio. Dollar Kasse zwar keine Berge versetzt, aber allemal gut genug läuft, um sich den zweiten Platz zu holen - auch wenn damit zu rechnen ist, dass der Film von Baltasar Kormákur bereits nach 17 Tagen bei dem hauseigenen Streamingdienst Peacock landen wird.

Bullet Train" holt sich am dritten Wochenende 7,7 Mio. Dollar und kann gesamt nunmehr 68,6 Mio. Dollar vermelden. Top Gun Maverick" vermeldet ein 13. Wochenende mit 5,6 Mio. Dollar, womit sich das Gesamteinspiel vorbei an Avengers: Infinity War" (678,8 Mio. Dollar) auf 683,1 Mio. Dollar schraubt - der Film mit Tom Cruise ist in der ewigen Bestentliste nunmehr auf Platz sechs - 17 Mio. Dollar fehlen noch, dann wird Black Panther" überholt und "Top Gun Maverick" rückt in die Top 5 vor. DC League of Super-Pets" beschließt die Top fünf mit 4,8 Mio. Dollar Kasse am vierten Wochenende. Hier können gesamt 66,5 Mio. Dollar Boxoffice vermeldet werden.

Gesamt ging es mit dem Boxoffice wieder bergauf, um knapp 15 Prozent, mit einem Einspiel von 77 Mio. Dollar.