Betreiber-Umfrage zur Filmmesse 2022, Teil 10: "Ziemlicher Balanceakt"

Im Vorfeld der Filmmesse haben wir Kinobetreiber:innen befragt, wie zufrieden sie mit dem bisherigen Jahresverlauf sind, wo es noch aufzuholen gilt, wie sich die Personalsituation für sie darstellt - und wie sie sich auf Herausforderungen gegen Ende des Jahres vorbereiten. Hier antwortet Julia Gaugusch-Prinz.

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Jahresverlauf? An welcher Stelle gibt es noch am meisten aufzuholen?

Der bisherige Jahresverlauf ist positiv, da große Titel wie Top Gun Maverick", Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" und Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" gezeigt haben, dass Kino noch immer attraktiv ist und allen negativen Stimmen zum Trotz seinen festen Platz im Medienkonsumverhalten hat. Die Häschenschule - Der große Eierklau" hat eindrucksvoll gezeigt, dass gerade Familien das Kino sehr schätzen. Hier haben wir Kinobetreiber auch die doppelte Chance der Kundenbindung: Die kleinen Gäste sind begeistert und den größeren Gästen können wir mit gutem Service, angenehmer Atmosphäre und perfekter Kinotechnik wieder Lust auf mehr machen. Allerdings hat das erste Halbjahr leider auch gezeigt, dass wir gerade bei Arthouse-Filmen für das ältere Publikum noch größeren Aufholbedarf haben, hier liegt noch viel Überzeugungsarbeit vor uns.

2. Wie beurteilen Sie die Personalsituation in Ihrem Unternehmen - und was unternehmen Sie ggf., um die Situation (weiter) zu verbessern?

Wir arbeiten in unserem Unternehmen traditionell mit Schüler:innen und Studenten:innen und kannten Personalprobleme vor Corona-Zeiten nicht. Jetzt sind wir in Vollbesetzung, doch hat die Personalsuche der letzten Monate gezeigt, dass auch bei den jungen Dienstnehmern die Bereitschaft zur Abend- und Wochenendarbeit deutlich abgenommen hat. Ein gutes Betriebsklima, mehr Eigenverantwortung und die Miteinbeziehung in diverse Entscheidungsprozesse sind enorm wichtig. Das Probeschauen der Filme nach Eintreffen der Keys mit den Mitarbeitern, ein gemeinsamer Event im Jahr und auch die Teilnahme der Standortleiter:innen an der Filmmesse Köln sind u.a. unsere Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung.

3. Welche Herausforderungen sehen Sie im vierten Quartal auf die Kinos zukommen - und wie bereiten Sie sich darauf vor?

Die größte Herausforderung aus meiner Sicht besteht darin, einen Kinobesuch nicht zu einem "Luxusevent" zu machen. Kino soll weiterhin leistbar sein und es unseren Gästen ermöglichen, für zwei Stunden den Anforderungen des Alltags zu entfliehen. Das wird jedoch immer schwieriger angesichts der enormen Teuerungswelle, mit der wir konfrontiert sind. Es ist ein ziemlicher Balanceakt in der Kalkulation, die steigenden Kosten im moderaten Verhältnis weiter zu verrechnen, ohne dass der Kunde nach einem Kinobesuch sagt: "Das war aber ein teures Vergnügen".