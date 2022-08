Betreiber-Umfrage zur Filmmesse 2022, Teil 9: "Großen Aufwand betreiben"

Im Vorfeld der Filmmesse haben wir Kinobetreiber:innen befragt, wie zufrieden sie mit dem bisherigen Jahresverlauf sind, wo es noch aufzuholen gilt, wie sich die Personalsituation für sie darstellt - und wie sie sich auf Herausforderungen gegen Ende des Jahres vorbereiten. Hier antwortet Hans-Joachim Flebbe.

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Jahresverlauf? An welcher Stelle gibt es noch am meisten aufzuholen?

Was wir gerade erleben, ist ja tatsächlich ein Neustart. Es geht uns jeden Tag darum, unsere Gäste zurück vor die großen Leinwände - und zum Teil auch ein Stück zurück in die "Normalität" - zu holen. Für unsere Kinos habe ich das Gefühl: Wir sind auf einem guten Weg. Grundsätzlich müssen wir aber einen großen Aufwand betreiben, um die attraktiven Filme und immer wieder auch die Sicherheit eines Kinobesuchs in den Köpfen unseres Zielpublikums unterzubringen. Helfen werden uns die vielen Hochkaräter, vom Guglhupfgeschwader" bis hin zu Avatar: The Way of Water".

2. Wie beurteilen Sie die Personalsituation in Ihrem Unternehmen - und was unternehmen Sie ggf., um die Situation (weiter) zu verbessern?

Es wird immer schwieriger, Personal für unsere Kinos zu gewinnen - und dann in Teilen auch für weiterführende Aufgaben zu entwickeln. Mit dem Kinoabitur und weiteren, darauf aufbauenden Themenmodulen für die Schulung und auch die Motivation unserer Mitarbeiter sind wir in den meisten Städten schon auf einem guten Weg. Aktuell kommen wir mit der personellen Ausstattung über die Runden. In den kommenden Wochen müssen wir den Personalbestand allerdings noch etwas aufbauen, um auch für die anstehenden Kinomonate gerüstet zu sein.

3. Welche Herausforderungen sehen Sie im vierten Quartal auf die Kinos zukommen - und wie bereiten Sie sich darauf vor?

Unsere Kosten steigen. Energie, Ware, Personal - alles wird teurer. Auf der anderen Seite können wir die Ticketpreise nicht im selben Rahmen anpassen. Wir schauen natürlich, wo noch Einsparpotenziale stecken und behalten die Entwicklung sehr genau im Auge. Ansonsten ist es meine Hoffnung, dass die weiteren Herausforderungen des vierten Quartals sich in diesem Jahr auf das beschränken, was wir als Kinobetreiber gewohnt sind: Viele tolle Filme sinnvoll einzusetzen und vielen Gästen ein besonderes Erlebnis mit engagiertem Service zu bereiten.