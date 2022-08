Foto des Tages: Drehstart für "Lassie - Ein neues Abenteuer"

Produktion

Die Dreharbeiten zum zweiten spannenden und mitreißenden Abenteuer um die berühmte Collie-Hündin Lassie begannen am 12. August in Nordrhein-Westfalen. Zum Drehbeginn des Family-Entertainment-Kinofilms waren am Set (v.l.): Dennis Mojen, Pelle Staacken, Henning Ferber (Produzent), Nico Marischka, Hanno Olderdissen (Regie), Anna Lucia Gualano, Max Conradt (Leonine Studios) und Justus von Dohnáhnyi.Die LCH 2 Film Produktion entsteht in Koproduktion mit Leonine Studios, der Henning Ferber Filmproduktion sowie LCH Film und spricht wieder die ganze Familie - und natürlich große und kleine Hundefans - an. Gedreht wird an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Südtirol bis zum 5. Oktober. Gefördert wird "Lassie - Ein neues Abenteuer" vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW, der IDM Film Commission Südtirol, der FFA Filmförderungsanstalt und dem Deutschen Filmförderfonds. Leonine Studios wird "Lassie - Ein neues Abenteuer" am 6. Juli 2023 bundesweit ins Kino bringen. (PR-Veröffentlichtung; Foto Leonine Studios / LCH 2 Film 2022 / Bernd Spauke)