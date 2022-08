ARD-Intendanten haben kein Vertrauen mehr in RBB-Geschäftsleitung

Die Intendantinnen und Intendanten aller übrigen ARD-Anstalten haben der Geschäftsleitung des Rundfunks Berlin-Brandenburg das Vertrauen entzogen. In der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein beispielloser Vorgang. WDR-Intendant Tom Buhrow, der nach dem Rücktritt von Patricia Schlesinger den ARD-Vorsitz übernommen hatte, erklärte nach dpa-Informationen: "Wir, die Intendantinnen und Intendanten der ARD, haben kein Vertrauen mehr, dass der geschäftsführenden Leitung des Senders die Aufarbeitung der diversen Vorfälle zügig genug gelingt." Mit diesem Vorgang kommt die RBB-Führungsriege noch mehr in Bedrängnis, da das Statement in Richtung Amtsniederlegung des kommissarischen Intendanten des RBB und des Geschäftsleitungsteams zielt. Gegenüber der dpa sagte Buhrow im Hinblick auf die Diskussionen um Boni-Zahlungen für die Führungsriege und die innerhalb der RBB-Belegschaft herrschende ungute Stimmung: "Es scheint so instabil, dass man sagen kann, es besteht die Gefahr, dass sich die Strukturen des RBB anfangen aufzulösen." Neue personelle Konsequenzen gibt es auch zu berichten: Bereits am Samstag, noch vor Buhrows Erklärung, kündigte die Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach ihren Rücktritt mit sofortiger Wirkung an.