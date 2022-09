Videostarts: Die Filmneuheiten im Oktober

Die Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf den Filmseiten verlinkt unter "Video/DVD-Fassungen des Films", samt der genauen VÖ-Termine. Digitalstarts können wir aus technischen Gründen derzeit leider nicht gleichwertig zu physischen VÖs aufnehmen (ein Relaunch ist in Arbeit); deren Termine finden sich soweit bekannt auf der Filmseite unter "Erstausstrahlung" (bei Dienst-spezifischen Starts), bzw. bei den physischen Leihprodukten unter "Leihfenster" (bei generischen Digitalstarts).

Abermals und immer noch Neuheiten-Flut auf dem auch physischen Heimkinomarkt: 21 Kinospielfilme, 40 Videopremieren und 9 TV-Movies erscheinen im Oktober, allein von den uns meldenden Vertriebsfirmen. Noch ist dort also kein Ende abzusehen.

Vormonat (Nachmeldungen):

''Dark Glasses - Blinde Angst" (Pierrot Le Fou/AL!VE)

Im sommerlichen Rom gerät eine Prostituierte in eine brutale Mordserie und erblindet dabei. Horrorthriller, mit dem Genre-Altmeister Dario Argento wieder auf der Linie zwischen Genrekunst und Trash wandelt.

''Eingeschlossene Gesellschaft" (Sony Pictures)

Ein Vater nimmt die Lehrer an einer Schule als Geiseln, um eine gute Abiturnote für seinen Sohn zu erzwingen. Satirische Komödie von Sönke Wortmann nach Bestsellervorlage, mit einem hochkarätigen Ensemble deutscher Stars.

''Firebird" (Salzgeber/AL!VE)

Im noch sowjetischen Estland verfällt ein junger Soldat dem Charme eines Kampfpiloten und gerät dadurch an den KGB. Nach wie vor politisch aktuelles Queer-Drama, wie ein Blick nach Russland zeigt.

''Wyrmwood: Apocalypse" (Capelight/AL!VE)

Ein Soldat sucht im zombieverseuchten Ödland Australiens nach weiteren Überlebenden und trifft auf Rebellen gegen das Militär. Abermals wilde Fortsetzung des kultig-trashigen Actionhorrorspaßes von 2014. (Videopremiere)

Nach Kinostart:

''Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" (EuroVideo/Zorro)

Neuverfilmung von Thomas Manns Schelmenroman um einen Charmeur und Hochstapler durch Detlev Buck mit deutscher Starbesetzung.

''Die Biene Maja - Das geheime Königreich" (Leonine Distribution/Studio100 Media)

Maja und Willi retten eine Prinzessin und versöhnen zwei verfeindete Völker. Drittes Leinwandabenteuer der neu animierten Biene Maja.

''Bullet Train" (Sony Pictures)

Ein vermeintlich einfacher Auftrag für einen Profikiller, einen Koffer voller Geld im Schnellzug nach Tokio zu transportieren, entpuppt sich als Herausforderung. Hyper-Actionthrillerkomödie mit Starbesetzung um Brad Pitt.

''DC League of Super-Pets" (Warner Home Video/Universal Pictures)

Animationskomödie um den Hund von Superman, der sich mit einem Trupp von Haustieren, die erst kürzlich Superkräfte erhielten, zusammentut, um sein Herrchen zu retten.

''Geschichten vom Franz" (Wild Bunch Germany/EuroVideo)

Der kleine Franz will um jeden Preis ein echter Kerl werden. Komödie für Kids und sympathische Geschichte über Freundschaft nach Bestsellervorlage der Österreicherin Christine Nöstlinger.

''Glück auf einer Skala von 1 bis 10" (AL!VE/X Verleih)

Nach einem Verkehrsunfall will das bereits zuvor behinderte Opfer mit dem Verursacher Freundschaft schließen. Dramödie aus Frankreich.

''Immenhof - Das große Versprechen" (Leonine Distribution)

Zweite lose Neuadaption des deutschen Pferdefilmklassikers für junge Mädchen durch Sharon von Wietersheim.

''Indemnity - Die Jagd nach der Wahrheit" (Meteor Film/AL!VE)

Einem mordverdächtigen Ex-Feuerwehrmann bleibt nur die Flucht. Oldschool-Actionthriller aus Südafrika.

''Der kleine Nick auf Schatzsuche" (Falcom/AL!VE)

Als durch einen finanziell bedingten Umzug die Trennung von seinen besten Freunden droht, geht der kleine Nick mit ihnen auf Schatzsuche. Kinderkinoabenteuer nach den französischen Kultcomics von Goscinny und Sempé.

''Leander Haußmanns Stasikomödie" (Highlight/Constantin/Universal Pictures)

Ein ehemaliger Stasi-Mann erinnert sich. Anarchische Komödie, in der Leander Haußmann einen milden und doch bissig-kritischen Blick wirft auf die Versuche der Stasi, die Bohème in Ost-Berlin zu unterwandern.

''Maixabel - Eine Geschichte von Liebe, Zorn und Hoffnung" (good!movies/Piffl/EuroVideo)

Die Witwe eines Jahre zuvor getöteten früheren sozialistischen Zivilgouverneurs einer baskischen Provinz stellt sich den Mördern ihres Mannes. Spanisches Drama.

''Meine schrecklich verwöhnte Familie" (EuroVideo)

Ein Millionär täuscht eine Pleite vor, damit die verwöhnten, erwachsenen Kinder endlich lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Komödie mit Gerard Jugnot aus "Die Kinder des Monsieur Mathieu".

''Men - Was dich sucht, wird dich finden" (Plaion Pictures)

Beklemmendes Psycho- und Bodyhorror-Drama über eine Frau, die sich auf dem Land von einem traumatischen Erlebnis erholen will, von Alex Garland ("Ex_Machina").

''Mit Herz und Hund" (Weltkino/Leonine Distribution)

Zarte britische Altersromanze um zwei Hundespaziergänger mit Dave Johns und Alison Steadman.

''Nico" (UCM.One/Good to go/Tonpool)

Eine deutsch-iranische Frau ist nach einem brutalen Angriff nicht mehr dieselbe. Starkes, frisches, authentisch anmutendes Debütdrama.

''Peterchens Mondfahrt" (Lighthouse/Little Dream Pictures)

Amüsantes animiertes Update des bereits vielfach verfilmten Märchenklassikers von Gerdt von Bassewitz um zwei Geschwister, die zum Mond reisen, aus deutsch-österreichischer Produktion.

''Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" (Pandora/AL!VE)

Tragikomödie und Gerichtsdrama um eine Mutter, die um die Freilassung ihres Sohnes aus Guantanamo kämpft, von Regisseur Andreas Dresen.

''Die Ruhelosen" (AL!VE/eksystent)

Wahrhaftiges Drama um einen bipolaren Künstler, dessen Angehörige ihm nicht helfen können und genauso zu Ruhelosen werden, von Joachim Lafosse ("Die Ökonomie der Liebe", "Unsere Kinder" ).

''Der Sommer mit Anaïs" (Prokino/EuroVideo)

Unkonventionelle französische Sommerkomödie um ein Liebesdreieck mit Anaïs Demoustier, Denis Podalydès und Valeria Bruni Tedeschi.

''Spiral - Das Ritual" (Indeed Film/AL!VE)

In einer Kleinstadt versucht ein schwules Paar einen Neuanfang, gerät aber in Gefahr. Ambitionierter Mysterythriller.

''Thor: Love and Thunder" (Walt Disney Studios/Marvel Studios)

Im vierten Film mit Chris Hemsworth als Marvel-Held trifft Thor seine große Liebe Jane wieder und bekommt es mit einem neuen mächtigen Gegner zu tun. Amüsante und knallige Superhelden-Action.

Videopremieren:

''Bad Candy" (Splendid/I-On New Media/WVG Medien)

Horror-Episodenfilm um makabre Gruselgeschichten, erzählt von zwei Radiomoderatoren, mit Corey Taylor (Slipknot) und Zach Galligan ("Gremlins").

''Bad Therapy" (Tiberius Film/AL!VE)

Ein Paar mittleren Alters gerät in der Eheberatung an eine perfide Therapeutin. Schwarze Komödie mit Alicia Silverstone ("Clueless") und US-Comedien Rob Corddry ("Ballers).

''Blackout - Im Netz des Kartells" (Capelight/AL!VE)

Ein Drogenagent mit Gedächtnisverlust gerät zwischen die Fronten. Actionthriller mit Josh Duhamel, Abbie Cornish und Nick Nolte.

''Blast - Gegen die Zeit" (Tiberius Film/AL!VE)

Eine Bombenexpertin sitzt mit ihren Kindern im Auto über einer Panzermine fest. Atemloser französischer Thriller mit Nora Arnezeder ("Army of the Dead", "Angelique").

''A Christmas Love Story" (Lighthouse)

Junge amerikanische Opernsängerin landet in der Einöde Nordenglands und verliebt sich in attraktiven Witwer. Typische TV-Liebesromanze vor weihnachtlicher Kulisse.

''Clean - Rache ist ein schmutziges Geschäft" (Tiberius Film/AL!VE)

Ein Müllmann mit gewalttätiger Vergangenheit gerät ins Visier eines lokalen Verbrecherbosses. Actionreicher Rache-Thriller mit Oscar-Preisträger Adrien Brody.

''Code Name Banshee" (Splendid/WVG Medien)

Eine Auftragskillerin gerät auf die Abschussliste eines brutalen Söldnerbosses. Actionthriller mit Jaime King, Antonio Banderas und Tommy Flanagan.

''Dig or Die" (Splendid/WVG Medien)

Ein Abrissunternehmer wird mit seiner Tochte in der Wüste New Mexicos von einem Soziopathenpaar zum Graben nach verstecktem Reichtum genötigt. Thriller mit Thomas Jane und Emile Hirsch.

''Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (Plaion Pictures)

Norwegisch-litauische Neuverfilmung des beliebten Märchen- und Fernsehfilm-Klassikers, die ihre Premiere bei Prime Video hatte.

''Escort - Das Geheimnis der Schwesternschaft" (Dolphin/Plaion Pictures)

Eine Studentin gerät in eine Schwesternschaft, in der junge Frauen es zu Wohlstand bringen können, indem sie sich als Escorts prostituieren. Thriller aus dem US-TV.

''The Exorcism of God" (EuroVideo)

Ein amerikanische Priester stellt sich Jahre nach seinem letzten Exorzismus seinen Dämonen. Horror mit dramatischer Note.

''Gasoline Alley - Justice Gets Dirty" (EuroVideo)

Ein mordverdächtiger Exknacki verbündet sich mit den gegen ihn ermittelnden Detectives. Temporeicher Actionthriller mit Devon Sawa, Luke Wilson und Bruce Willis.

''Ghost Mask: Scar" (Busch Media Group/AL!VE)

Eine japanischen Studentin sucht in Südkorea nach ihrer verschwundenen Schwester und gerät an eine mysteriöse Schönheitschirurgin. Asiatischer Horrorthriller in der Tradition von Takeshi Miikes "Audition".

''The Gigolo - Heiße Nächte in Hongkong" (Busch Media Group/AL!VE)

Schauspielerin will aus Geldnot als Luxus-Callgirl arbeiten und lässt sich von einem ehemaligen Gigolo beraten. Freizügige Erotikkomödie aus Hongkong.

''Heart of Champions" (Lighthouse)

Ein Ruder-Team wird von einem Armeeveteranen unter die Fittiche genommen. US-Sportdrama mit Michael Shannon und Alexander Ludwig ("Vikings").

''Hilfe, meine Schwester verführt mich" (Busch Media Group/AL!VE)

Eine Schülerin wird vom Geist eines verstorbenen Mädchens gedrängt ihren Stiefbruder zu verführen. Sexy Fantasy-Komödie nach einem Manga und Anime einer japanischen Zeichnerin.

''Image of Victory" (Spirit Media/WVG Medien)

1948 gerät eine junge Mutter in einem Dorf an der israelischen Grenze in die Kriegswirren mit Ägypten. Drama nach wahrer Geschichte von Israels Regievereran Avi Nesher.

''Izzy gegen die Weihnachtsräuber" (Plaion Pictures)

Eine Neunjährige wird in den Weihnachtsferien von ihren Eltern in ihrer Schule vergessen, wo bald drei Räuber einbrechen. Nette Kinder-Feiertagskomödie à la "Kevin allein zu Haus" u.a. mit Danny Glover und Denise Richards.

''Juniper" (SquareOne/Leonine Distribution)

Ein depressiver Siebzehnjähriger findet durch seine exzentrische Großmutter wieder Lebensmut. Dramödie aus Neuseeland mit Charlotte Rampling.

''The Last Thing Mary Saw" (Splendid/I-On New Media/WVG Medien)

1843 gerät eine junge Frau unter Mordverdacht ihrer streng religiösen Familie, verdächtig geworden durch ihre lesbische Liebe zu einer Hausangestellten. Düsteres Mysterydrama u.a. mit Isabelle Fuhrmann ("Orphan").

''Der letzte Ritter - Ein unfreiwilliger Held" (EuroVideo)

Die Existenz der magischen Welt wird von einer alten bösen Macht bedroht. Fortsetzung des russischen Fantasy-Familienabenteuers "Der letzte Ritter und das magische Schwert".

''Lucky - Der Terror kommt nachts" (Tiberius Film/AL!VE)

Eine junge Frau wird jede Nacht von einem maskierten Mann in ihrem Haus brutal attackiert, doch niemand glaubt ihr. Horror mit feministischer Note.

''Moloch" (Splendid/WVG Medien)

Eine junge Mutter und ihre Tochter werden von einer unheimlichen Macht bedrängt, die durch nahe Ausgrabungen freigelegt wurde. Origineller Gruselhorror aus Holland.

''Mord in Yellowstone City" (Capelight/AL!VE)

In einer Goldgräberstadt geschieht ein Mord, und ein Ex-Sklave gerät in Verdacht. Krimi im Westerngewand mit guter Besetzung: Gabriel Byrne, Thomas Jane und Richard Dreyfuss.

''Das Netz der Freiheit" (Great Movies/EuroVideo)

Im nazibesetzten Spanien rettet eine Nonne tausende Flüchtlinge, darunter den jungen Francois Mitterrand. Zeitgeschichts-Kriegsdrama nach wahren Begebenheiten.

''The One - Die einzige Überlebende" (EuroVideo)

Die einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes kämpft sich tagelang durch die lebensfeindliche sibirische Natur. Russisches Survival-Thrillerdrama nach einer wahren Geschichte.

''Paradise Highway" (Capelight/AL!VE)

Eine Truckerin wird wegen ihres inhaftierten Bruders zu Schmuggelfahrten nicht nur von Waren erpresst. Menschenhandel-Thriller mit einer ungewöhnlichen Rolle für Juliette Binoche, neben Morgan Freeman und Frank Grillo.

''Project Gemini" (Splendid/WVG Medien)

Ein Kosmonautenteam verliert auf einem frenden Planeten den Kontakt zur Erde und findet etwas Fremdes. Russischer SciFi-Horror mit immerhin schönen Spezialeffekten.

''PussyCake - Monster, Musik und Gore!" (Donau Film/AL!VE)

Eine Girlband gerät auf Tour an interdimensionale Parasiten und Zombies. Wilde Splatterhorrorkomödie aus Argentinien.

''Risen - End of Days" (Meteor Film/AL!VE)

Nach einem Meteoriteneinschlag wird eine Kleinstadt erst von einer toxischen Gaswolke, dann von einem fremdartigen Riesengewächs heimgesucht. Australische SciFi mit vielen Ideen und wenig Budget.

''Sara und der Drache" (Plaion Pictures)

Eine Elfjährige findet im Keller ein verletztes Drachenbaby. Nettes norwegisches Kinder-Fantasy-Abenteuer.

''Spitfire Over Berlin" (Spirit Media/WVG Medien)

1944 soll ein Pilot der Alliierten einen heiklen Luftaufklärungsflug bis nach Berlin unternehmen. Preisgünstig inszenierte britische Kriegsaction.

''Sunyata - Das Verlangen nach Rache" (Spirit Media/WVG Medien)

Ein übernatürliches Rachespiel führt zwei Ermittler zu den Geheimnissen eines kleinen Dorfes in den Alpen. Unheimlicher Mysterythriller mit der kanadischen TV-Schönheit Elyse Levesque sowie Veronica Ferres(!).

''The Terror Room" (SquareOne/Leonine Distribution)

Eine junge Frau wird vom brutalen Exfreund mit ihrem Baby in einer Speisekammer eingesperrt zurückgelassen und kämpft dort auch gegen ihre Drogensucht. Thriller von Actionregisseur D.J. Caruso mit Andie MacDowells Tochter Rainey Qualley.

''Topside - Flucht ins Ungewisse" (Lighthouse)

Eine obdachloses Mädchen wird mit ihrer Mutter aus ihrer langjährigen unterirdischen Zuflucht vertrieben und muss sich durch die winterkalte Außenwelt kämpfen. Düsteres und intensives Überlebensdrama.

''The Twin" (Leonine Distribution)

Nach einer Tragödie zieht ein Elternpaar aufs Land, wo die junge Mutter das düstere Geheimnis ihrer Zwillingskinder entdeckt. Solides Gruselhorrordrama mit Teresa Palmer ("Warm Bodies").

''Vendetta - Tag der Abrechnung" (Dolphin/Plaion Pictures)

Ein Ex-Marine will den Mord an seiner Tochter rächen und nimmt es mit einem Gangsterboss auf. Typischer Actioner mit Thomas Jane und wieder mal Bruce Willis.

''Der verbotene Gott" (Great Movies/EuroVideo)

1936 im Spanischen Bürgerkrieg werden die Mönche einer Glaubensgemeinschaft zu Opfern eines brutalen Martyriums. Erschütterndes Drama nach wahren Begebenheiten.

''The War Below" (Capelight/AL!VE)

Im Ersten Weltkrieg soll eine Gruppe Bergarbeiter einen Tunnel unter die feindlichen Linien graben. Britischer Kriegsfilm mit originellem Ansatz und klaustrophobischer Spannung.

''A Werewolf in England" (Lighthouse)

Im viktorianischen England werden die vor einem Sturm in ein Gasthaus Flüchtenden von blutrünstigen Werwölfen drangsaliert. Unterhaltsame blutige britische B-Horrorkomödie.

Weihnachts-TV-Movies (Dolphin/Plaion Pictures):

''Christmas in Washington"

''Christmas with a Crown - Ein Prinz zu Weihnachten"

''Coming Home for Christmas - Der Geist der Liebe"

''Ein Date zu Weihnachten"

''Die kleine Weihnachtshütte - Liebeswunder zu Weihnachten"

''Mein Weihnachtsprinz - Eine königliche Überraschung"

''Snowkissed - Verliebt an Weihnachten"

''Eine Weihnachtsgeschichte aus dem Norden"

''Die Weihnachtshütte"

