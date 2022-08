Woody Harrelson in Laura Chinns Regiedebüt "Suncoast"

Mit dem Drama "Suncoast" gibt die Schauspielerin und Drehbuchautorin Laura Chinn ihr Regiedebüt. Zum Cast gehört auch Woody Harrelson, der ab Mitte Oktober im Palmengewinner "Triangle of Sadness" in den deutschen Kinos zu sehen sein wird.

Woody Harrelson, der ab 13. Oktober in dem Palmengewinner Triangle of Sadness" in den deutschen Kinos zu sehen sein wird, spielt neben Laura Linney und Nico Parker die Hauptrolle in dem Drama "Suncoast", mit dem die Schauspielerin und Drehbuchautorin Laura Chinn ihr Regiedebüt geben wird.

Das Drama, zu dem Laura Chinn auch das Drehbuch geschrieben hat, ist laut US-Branchenblättern von persönlichen Erlebnissen in den frühen 2000er Jahren inspiriert.

Nico Parker spielt darin eine Teenagerin, die mit ihrer von Laura Linney verkörperten willensstarken Mutter zusammenlebt. Diese muss ihren Sohn in eine spezielle Einrichtung bringen, in der er fortan leben soll. Dort finden Proteste gegen umstrittene medizinische Praktiken statt und sie schließt Freundschaft mit einem von Harrelson gespielten Aktivisten.

Produziert wird "Suncoast", der ab September gedreht werden soll, von Jeremy Plager, Francesca Silvestri, Kevin Chinoy und Oly Obst für Searchlight.