ARTE-Hommage an Wolfgang Petersen

Die betrübliche Nachricht vom Tode Wolfgang Petersens, der am 16. August im Alter von 81 Jahren verstarb, veranlasste ARTE zu einer kurzfristig ins Programm aufgenommenen Hommage an den deutschen Regiestar. So wird am heutigen 19. August ab 15.30 Uhr die Dokumentation "Das Boot - Welterfolg aus der Tiefe" von Georg Grill und Sven Femerling über Petersens für sechs Oscars nominiertes Meisterwerk aus dem Jahr 1983 ausgestrahlt. Die Prime Time ist den siebziger Jahren vorbehalten, in denen Petersen zu den prägenden Figuren im deutschen Fernsehen zählte. Um 20.15 Uhr zeigt ARTE den legendären Tatort: Reifezeugnis" mit Nastassja Kinski, Christian Quadflieg und Judy Winter. Die Boot"-Doku ist zudem bis 17.09. in der Mediathek des Kulturkanals abrufbar.