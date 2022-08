Kandidaten für den Studentenoscar stehen fest

Fünf Filme von deutschen Filmhochschulen sind im Rennen um den Studentenoscar. Jeweils zwei Titel entstanden an der HFF München und an der Filmuniversität Babelsberg.

Fünf Filme von deutschen Filmhochschulen sind im Rennen um den Studentenoscar. Jeweils zwei entstanden an der HFF München und an der Filmuniversität Babelsberg. So gehört der Abschlussfilm an der HFF München von Regisseur Nils Keller, "Almost Home", ein Science-Fiction-Drama, das ein Team von Lehof Media produzierte, zu den Finalisten, die die Academy gerade veröffentlicht hat. An der HFF entstand auch der ebenfalls in der Kategorie Narrative genannte Übungsfilm "Eigenheim" von Regisseur Welf Reinhart, Drehbuchautorin Tünde Sautier und seinem Produktionspartner Louis Merki über ein Seniorenpaar, dem die Wohnung wegen Eigenbedarfs gekündigt wird.

Hoffnungen auf eine Auszeichnung kann sich in der Dramakategorie außerdem das Filmteam von Pascal Schuhs "Song of a Caretaker" von der Filmuni Babelsberg machen sowie das des Filmes von Regisseur Eugen Merher, "The Boy Who Couldn't Feel Pain", von der Filmakademie Baden-Württemberg. In der Kategorie Animation konkurriert Jan Gadermanns und Sebastian Gadows Stop_Motion-SciFi-Geschichte "Laika & Nemo" von der Filmuni Babelsberg mit sechs anderen Filmen.

Der Studentenoscar wird im Oktober in Gold, Silber und Bronze vergeben.

Alle Nominierungen im Überblick