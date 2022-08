Einschaltquoten: Konstanze Klosterhalfen läuft allen davon

Fast fünf Mio. Zuschauer waren gestern im Ersten dabei, als Konstanze Klosterhalfen bei den European Championships überraschend zu Gold über 5000 Meter lief. Die "Men in Black" im Zweiten und der Auftakt zur neuen "The Voice of Germany"-Staffel bei ProSieben hatten da das Nachsehen.

4,8 Mio. Zuschauer (MA: 20,1 Prozent) sahen gestern im Ersten nach der "Tagesschau" (4,91 Mio. Zuschauer / MA: 21,9 Prozent) die Übertragung von den European Championships der Leichtathleten mit dem Highlight des überraschenden Goldmedaillengewinns von Konstanze Klosterhalfen über die 5000 Meter. Mit Men in Black: International" hatte das ZDF ein Kino-Schwergewicht dagegen programmiert gehabt, lag aber mit 3,18 Mio. Zuschauern (MA: 13 Prozent) bei Weitem nicht so hoch in der Gunst der Zuschauer. ProSieben verzeichnete für den Start der neuen Staffel von "The Voice of Germany" mit dem neuen Juror Peter Maffay 2,18 Mio. Zuschauer (MA: 9,4 Prozent).

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die Leichtathletik-Übertragung im Ersten in der gestrigen Primetime mit einem Marktanteil von 18,5 Prozent die Nase vorn. Der "Voice of Germany"-Auftakt lag in dieser Zielgruppe mit 14 Prozent rund zwei Prozentpunkte unter dem Startergebnis der vorangegangenen Staffel im Oktober 2021. Das ZDF verzeichnete für "Men in Black: International" mit 12,5 Prozent auch noch einen zweistelligen 14/49-Marktanteil.

Für das Play-off-Spiel zur European-Conference-League zwischen dem 1. FC Köln und Fehervar FC interessierten sich bei RTL gestern Abend in der ersten Halbzeit neun Prozent der 14- bis 49-Jährigen; in der zweiten Halbzeit waren es 8,9 Prozent. Vox kam in dieser Zielgruppe mit dem James-Bond-Klassiker Goldeneye" gestern Abend auf einen Marktanteil von 5,6 Prozent.

Unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen lagen gestern Abend "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" (4,5 Prozent) bei Kabel eins, das Sat1-Format "Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange" (4,2 Prozent) und die RTLZWEI-Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" (3,5 Prozent).