Ariana DeBose zieht ins "House of Spoils"

Die für ihre Rolle in "West Side Story" u.a. mit Oscar und Golden Globe ausgezeichnete Schauspielerin übernimmt die Hauptrolle in dem Psychothriller "House of Spoils", der für Prime Video entsteht.

Ariana DeBose übernimmt die Hauptrolle in dem Psychothriller "House of Spoils", den Bridget Savage Cole und Danielle Krudy nach eigenem Drehbuch schon ab diesem Herbst inszenieren wollen.

Die für ihre Rolle in Steven Spielbergs "West Side Story" u.a. mit dem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichnete Schauspielerin spielt in "House of Spoils" eine ambitionierte Köchin, die ihr erstes Restaurant eröffnet hat. Dort hat sie jedoch mit dem Geist des früheren Besitzers zu kämpfen, der ihr droht, sie zu sabotieren, wo er nur kann.

Produziert wird "House of Spoils" von Jason Blum (Blumhouse), Alex Scharfman, Lucas Joaquin, Drew Houpt (Secret Engine) sowie Adam Hendricks und Greg Gilreath (Divide/Conquer) für Prime Video.

Der Streamer hatte zuvor sowohl mit Blumhouse - u.a. bei der Genrefilmesammlung "Welcome to Blumhouse" und der kürzlich gestarteten Horrorkomödie "Totally Killer" - als auch mit dem Autorinnenduo Cole/Crudy - bei dem Toronto-Debüt aus dem Jahr 2019, Blow the Man Down" - zusammengearbeitet.

"Seit 'Blow the Man Down' sind wir große Fans des einzigartigen Filmemachens von Bridget und Danielle und wissen, dass wir ein Teil von dem sein müssen von dem, was sie als Nächstes machen. Ihr begeisterndes Drehbuch mit dem unglaublichen Talent von Ariana zusammenzubringen lässt einen Traum wahr werden, und wir könnten nicht glücklicher sein, diese Geschichte auf die Leinwand und zu unseren Kunden auf der ganzen Welt zu bringen", sagt Julie Rapaport, Head of Movies bei Amazon Studios über das Projekt.