Betreiber-Umfrage zur Filmmesse 2022, Teil 7: "Große Titel funktionieren"

Im Vorfeld der Filmmesse haben wir Kinobetreiber:innen befragt, wie zufrieden sie mit dem bisherigen Jahresverlauf sind, wo es noch aufzuholen gilt, wie sich die Personalsituation für sie darstellt - und wie sie sich auf Herausforderungen gegen Ende des Jahres vorbereiten. Hier antwortet Alexander Rusch.

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Jahresverlauf? An welcher Stelle gibt es noch am meisten aufzuholen?

Mit diesem Jahr sind wir bis jetzt sehr zufrieden. Unsere Erwartungen an manche Filme, wie z.B. Liebesdings" wurden zwar nicht erfüllt, dafür aber von manch anderen sehr positiven Überraschungen, siehe Top Gun Maverick", weit übertroffen. Positiv ist auch, dass die Besucher trotz des schönen Sommers ins Kino gehen, und zumindest die großen Filmtitel wunderbar funktionieren. Aktuell freut es uns natürlich besonders für unsere Freiluftkinos, die jetzt in Bayern mit Guglhupfgeschwader" durchstarten.

2. Wie beurteilen Sie die Personalsituation in Ihrem Unternehmen - und was unternehmen Sie ggf., um die Situation (weiter) zu verbessern?

Aktuell sind wir noch nicht von der in vielen anderen Branchen dramatischen Situation betroffen. Dies liegt wahrscheinlich an unseren familiär geprägten Strukturen, die auch langjährige Beschäftigungen fördert. Aber an dem einen oder anderen Standort merken wir auch, dass es deutlich schwieriger ist, Mitarbeiter:innen zu finden. Wir haben das Thema daher bereits im Fokus und unter anderem unseren Webauftritt zeitgemäß neu gestaltet, wir fördern insbesondere die Ausbildung und produzieren aktuell ein Imagevideo.

3. Welche Herausforderungen sehen Sie im vierten Quartal auf die Kinos zukommen - und wie bereiten Sie sich darauf vor?

Zunächst sind wir sehr froh, dass wir als Branche gemeinsam im September das erste deutsche Kinofest feiern und zusammen mit der großen HDF-Kampagne "Kino. Fühlst Du." das Kino als Erlebnisort in den Mittelpunkt stellen. Dem vierten Quartal sehen wir etwas skeptisch entgegen. Zum einen ist die Filmversorgung außerhalb der großen Titel wie Black Panther: Wakanda Forever", Black Adam" und vor allem Avatar: The Way of Water" etwas dünn. Aber vor allem neue Abstandsregeln im Herbst wären ein großes Problem, gerade, wenn sich die Auswertung auf wenige große Titel konzentriert. Doch insgesamt freuen wir uns natürlich auf den Jahresausklang und entsprechend positiven Auftakt für 2023 mit diesem Filmhighlight, auf das wir schon so lange warten.