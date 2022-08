PREVIEW STREAMING: "House of the Dragon" von HBO

Der Serienherbst eröffnet früh und mit einem Paukenschlag: Ab Montag kann man bei Sky die HBO-Serie "House of the Dragon" erleben, ein Prequel des All-Time-Serienklassikers "Game of Thrones". Was den Zuschauer erwartet und ob der Zehnteiler mit dem Vorgänger mithalten kann, erfahren Sie in unserer Besprechung.

Der Serienherbst eröffnet früh und mit einem Paukenschlag: Ab Montag kann man bei Sky die HBO-Serie "House of the Dragon" erleben, ein Prequel des All-Time-Serienklassikers Game of Thrones". Was den Zuschauer erwartet und ob der Zehnteiler mit dem Vorgänger mithalten kann, erfahren Sie in unserer Besprechung.

Accept no substitutes: Weil es ja sonst nichts gab, womit man die Wartezeit adäquat hätte überbrücken können, nachdem das HBO-Flaggschiff "Game of Thrones" nach Ende der achten Staffel am 20. Mai 2019 nach insgesamt 73 blutgetränkten Folgen seinen weltweit passioniert diskutierten Abschluss gefunden hatte, hatte die darbende Fangemeinde einstweilen derivative Epigonen wie Vikings", The Witcher" oder Barbaren" zu Großerfolgen gemacht. Nun kann sie sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, auf das offizielle Prequel, wieder aus der Kreativschmiede von George R.R. Martin. Mit leichtem Vorsprung vor dem anderen Großereignis des Serienherbstes, "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", geht "House of the Dragon" an den Start, inhaltlich angesiedelt 200 Jahre vor den Ereignissen in "GoT", aber doch unverkennbar eine Saga aus derselben Welt. Beide Serien entsprechen ihrem jeweiligen Namen, Spiel der Throne bzw. Haus des Drachen. Während die erste ihre zahllosen und endlosen Intrigen und Ränke auf der ganzen Landkarte von Westeros ausbreitete und von Schauplatz zu Schauplatz, Familie zu Familie sprang, liegt der Fokus nun auf der Dynastie Targaryen, die unangefochten über Westeros herrscht.

Abgesehen vom komplett neuen Personal ist das der entscheidende Unterschied, bestimmt diese Prämisse auch stark Look and Feel der Erzählung, geschmiedet von Showrunner Ryan J Condal, bekannt als Drehbuchautor der Filme "Hercules" und Rampage" sowie Creator der Serie "Colony," und umgesetzt von verdienten Regisseuren wie Miguel Sapochnik ("GoT", Finch") oder Greg Yaitanes (Banshee"). Das hat nicht ganz die Tiefe und Klasse dessen, was David Benioff und D auf den Bildschirm gezaubert hatten, entfaltet aber schnell eine ganz eigene Wucht und Klasse im Wechselspiel von intensivem Drama der Shakespeare-Schule und raumgreifender Action mit jener Art von schonungsloser Gewalt, die einen gerne mal nach dem Riechsalz greifen lässt, zusammengetackert in einer epischen Seifenoper überkochender Emotionen. Allzu viel verraten will man nicht über die Handlung, die vielen Prüfungen und Wendungen soll jeder Fan selbst entdecken dürfen. Der alte König muss einen Nachfolger bestimmen, seine Wahl fällt auf den besonnenen, aber weichen Viserys, der umgeben ist von Falken und Ratten, von Neidern und Kontrahenten, ein paar wenigen Verbündeten und Vertrauten, die sich allesamt in Stellung bringen bei diesem prächtig ausgestatteten, manchmal unter seinen künstlichen CG-Landschaften etwas ächzenden Strategiespiel um Macht und Vorteil. Die geschmähte Cousine. Der arrogante, selbstgefällige Bruder. Der väterliche Berater. Die gepeinigte Ehefrau. Und vor allem die geschmähte Tochter, Prinzessin Rhaenyra, gespielt von Emma D'Arcy, die so gerne mehr wäre, als es ihr die vorgeschriebene Position erlaubt.

Etwas episodisch und ruppig ist der Anfang, bis die Staffel ab der vierten Episode ihren Groove findet und ab Folge sechs noch einmal eine entscheidende Neuausrichtung erfährt. Alldieweil wird geliebt und gestorben, intrigiert und gemetzelt, wechseln die Loyalitäten und Ziele, während der König, gezeichnet von nicht mehr heilenden Wunden, die ihm der Eiserne Thron am ganzen Körper zufügt, Sinnbild für die endlose Last, die das Regieren mit sich bringt, taumelt: Paddy Considine ist ein starker König Lear, müde und überdrüssig, anfällig für emotionale Entscheidungen. Um ihn herum führen Matt Smith, Rhys Ifans und Olivia Cooke, um stellvertretend für das Ensemble die namhaftesten Darsteller zu nennen, einen Reigen auf sich stetig changierendem Terrain auf, nicht immer so elegant umgesetzt, wie man es sich wünschen würde, aber immer packend in seiner Funktionalität. Der Winter wird kommen, das steht fest. Aber jetzt, zu Beginn der Serie, wo andere bekannte und viel später wichtige Namen wie Lannister erst einmal nur en passant fallen, ist noch alles möglich. Und "House of the Dragon" hat sichtlich Spaß daran, das neue Schlachtfeld zu erkunden.

Thomas Schultze