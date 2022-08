Termin für Filmmesse 2023 steht

Die Filmmesse soll weiter wachsen: Das hatte Timo Busch, Geschäftsführer der Busch Glatz GmbH, schon zur Eröffnung des diesjährigen Events angekündigt. Nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht und der Termin für eine viertägige Veranstaltung im kommenden Jahr angekündigt:

Die Filmmesse 2023 wird demnach vom 8. bis 11. August stattfinden - und das mit drei Abendveranstaltungen.

Neben einem großen Eröffnungsfilm am Dienstag und dem traditionellen Get-Together am Mittwoch wird am Donnerstagabend als Höhepunkt die "Nacht der Kinos" zelebriert - für die in diesem Jahr bereits ein Kick-Off in Form der erstmaligen Verleihung des "Deutschen Kinopreises" stattfand, terminlich bedingt noch in kleinerer Runde. Mehr zur Verleihung lesen Sie hier.