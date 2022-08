"Hart aber fair": Louis Klamroth übernimmt von Frank Plasberg

Ein echter Generationswechsel steht an: Nach fast 22 Jahren gibt der Moderator Frank Plasberg mit 65 Jahren seinen Posten als scharfer Fragensteller bei dem ARD-Polittalk "Hart aber fair" ab. Sein Nachfolger wird der 32-jährige Louis Klamroth. Plasberg ist noch bis Ende November auf Sendung und verabschiedet sich dann. Klamroth wird "hart aber fair" erstmals im Januar 2023 präsentieren.

Klamroth moderierte die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises gewann. Aufmerksamkeit erhielt er auch mit der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" im vergangenen 2021 und der Befragung von Kandidaten auf das Bundeskanzleramt.

Frank Plasberg sagt über seinen Abschied: "Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Welch ein Glück für mich, über 20 Jahre lang ,hart aber fair' moderieren zu dürfen. Dafür gilt mein großer Dank der ARD und meinem Heimatsender WDR, einem tollen Team und natürlich den vielen Gästen, ohne deren Bereitschaft, in der Sache hart aber fair zu streiten, die Sendung nicht möglich wäre. Und welch ein Glück für die Sendung, dass ein Kollege wie Louis Klamroth im Januar übernimmt. Ich bin jedenfalls montagsabends weiter begeistert dabei - als Zuschauer."

Louis Klamroth sagt zum neuen Job: ",Hart aber fair' ist eines der etabliertesten Formate im deutschen Fernsehen und ich freue mich sehr, diese Sendung auf diesem prominenten Sendeplatz als Moderator ab nächstem Jahr mitzugestalten und in die Zukunft führen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass ein starker und verantwortungsbewusster öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade in diesen Zeiten unabdingbar ist."

Der WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, Jörg Schönenborn, kommentiert: "Frank Plasbergs Stil ist seit über 20 Jahren, Fragen an die Politik aus der Alltagsperspektive der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Das war, als ,hart aber fair' startete, alles andere als üblich. Dafür bin ich ihm dankbar, weil seine Sendungen und seine Haltung dadurch zur Glaubwürdigkeit unseres Programms beigetragen haben. Mit Louis Klamroth geht ,Hart aber fair' in eine neue Zeit. Klamroth ist ein kluger und sensibler Beobachter unserer Gesellschaft. Als junger und doch sehr erfahrener Moderator und Reporter wird er neue Ideen in die Sendung mitbringen. ,Hart aber fair' wird sich ändern und doch dem wichtigsten Grundsatz treu bleiben: dass in der Sendung Politik auf Wirklichkeit trifft und sich dabei erklären und bewähren muss."

"Hart aber fair" ist eine Produktion von Ansager & Schnipselmann (Produzent: Jürgen Schulte) im Auftrag des WDR (Redaktion: Torsten Beermann) für Das Erste.