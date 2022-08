WDR-"Tatort: Pyramide" im Dreh

Klaus J Behrendt und Dietmar Bär stehen im Jubiläumsjahr für ihren 88. gemeinsamen "Tatort" aktuell in Köln vor der Kamera. Im Fall "Pyramide" müssen die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk den Mord an einem Fachanwalt für Verbraucherschutz aufklären. Das Drehbuch zum "Tatort: Pyramide" stammt von Arne Nolting und Jan Martin Scharf. Regie führt Charlotte Rolfes, die Bildgestaltung übernimmt Mathias Prause.

Die Story: Wie aus dem Nichts kommt für André Stamm (Rouven Israel) die Chance seines Lebens. Ein Kamerad aus Bundeswehrzeiten bietet ihm einen vielversprechenden Job bei der Investment-Firma "Concreta" an. Rocko Andersen (Oleg Tikhomirov) ist bei dem Unternehmen an viel Geld gekommen. Ein schickes Auto und eine Wohnung über den Dächern der Stadt: All das kann André sich jetzt auch verdienen. Dafür muss er nur das tun, was Firmengründer Christopher Komann (Robin Sondermann) von seinem Team fordert: Verkaufen, verkaufen, verkaufen!

André ist dazu bereit. Seine Frau Anja (Roxana Samadi) erwartet gerade ihr erstes Kind und er will seiner Familie ein Leben in Wohlstand bieten. Und tatsächlich: Auf Anhieb gewinnt er im Job neue Kunden und fährt fette Provisionen ein. Doch schon kurze Zeit später laufen die Dinge bei "Concreta" vollkommen aus dem Ruder...

Auch bei diesem "Tatort" aus Köln wieder mit dabei sind Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte, Tinka Fürst als Kriminaltechnikerin Natalie Förster, Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth und Renan Demirkan als Staatsanwältin Melanie Novak. In Gastrollen zu sehen sind Caro Cult, Rebekka Wurst, Sophie Pfennigstorf, Nicole Johannhanwahr u.v.a.

Der "Tatort - Pyramide" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH, Niederlassung Köln (Produzent: Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion: Götz Bolten). Ein Sendetermin steht noch nicht fest.