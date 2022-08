Kaufcharts: Kleiner Igel spurtet in Top-10

Unter den Neuheiten der Woche fand ein Paramount-Titel den Weg nach ganz oben. Zumindest im DVD-Ranking setzte sich "Sonic the Hedgehog 2" an die erste Stelle und löste Vorwochenspitzenreiter "Uncharted" ab, der nun auf Rang zwei liegt. "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" belegt Position drei. Ebenfalls neu dabei: Der Kino-Überraschungshit "Everything Everywhere All at Once", der sich auf Platz zehn vorschiebt.

In der Blu-ray-Auswertung verteidigt Sonys "Uncharted" seinen Chartsthron. "Sonic the Hedgehog 2". Springt auf Rang zwei. Außerdem zeigt sich der beliebte blaue Igel mit einer Steelbook-Version auf Platz neun. Ich "Everything Everywhere All at Once", ist mit zwei Produktfassungen vertreten: Die 4K-Fassung klettert bis auf Rang vier, die reguläre Blu-ray steigt auf Position sechs ein. Und: Neue Produktversionen von Katalogtiteln wie "Air Borne - Flügel aus Stahl" und dem Saul-Bass-Klassiker "Phase IV" gelingt der Einstieg unter die besten 20 Titel.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf