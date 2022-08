Südkoreanische Oscarhoffnung feiert Deutschlandpremiere in Oldenburg

Die ersten Filme für die 29. Ausgabe des Internationalen Filmfest Oldenburg (14. bis 18. September) stehen fest. Wie die Veranstalter heute bekannt gaben, werden "The Black Guelph" von Regisseur John Connors, Katsuki Kuroyanagis "The City", Juri Padels "Junk Space Berlin", Nikias Chryssos' "Tatort: Liebe Tod Ekstase" und Stefan Krohmers "Tatort: Die Rache an der Welt" dort ihre Weltpremieren feiern.

Als internationale Premieren stehen Maureen Bharoochas "The Prank", Cristèle Alves Meiras "Alma Viva", Ellie Foumbis "Our Father, The Devil" und "Chaguo" der Regisseure Vincent Mbaya und Ravi Karmalker auf dem Programm.

Als Europapremieren präsentiert das Internationale Filmfest Oldenburg Stefanos Tals "We Don't Dance For Nothing" und Jose Maria Chabrals "Parsley".

Ihre Deutschlandpremieren werden in Oldenburg Rob Rice' "Way Out Ahead of Us", Park Chan-wooks südkoreanische Oscareinreichung Decision to Leave" und Andreas Horvaths "Zoo Lockdown" feiern.

Wie das Festival weiter mitteilt, hat Horvath Momente aus seinem Film, für den er die Tiere des Salzburger Zoos während des Lockdowns beobachtet und daraus die Erkenntnis gezogen hat, dass ein Leben ohne Freiheit immer der schwerwiegendste Eingriff in das Leben eines Individuums ist, zu einem Festivaltrailer zusammengefügt, der ab morgen bundesweit in den deutschen Kinos zu sehen ist.

