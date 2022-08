Kinocharts Frankreich: Publikum sieht rot

A wie Anime setzte sich in den französischen Kinocharts mit "One Piece Film: Red" mit Verve auf Rang eins vor B wie "Bullet Train", dem Vorwochenneuling. Und "Top Gun Maverick" nahm die Sechs-Mio.-Besucher-Marke!

In den französischen Kinocharts übernahm das Anime One Piece Film: Red" mit Verve Rang eins von Vorwochenneuling Bullet Train". Mit 369.320 Besuchern in einer kompletten Woche schlug es das Startergebnis von Mittwoch bis Sonntag des Actionfilms mit Brad Pitt, das nun auf 231.141 Zuschauer kam und dabei in 134 mehr Locations vertreten war als das Anime. Rang drei belegte mit Nope" der nächste Neustart. Jordan Peeles Film kam auf 166.103 Besucher und verzeichnete den zweitbesten Locationschnitt hinter der neuen Nummer eins.

Auf Rang vier und fünf schieben sich die immergelben "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" mit knapp 150.000 gelösten Tickets in ihrer sechsten Woche sowie DC League of Super-Pets" mit 135.000 Besuchern vor Thor: Love and Thunder", der von Platz zwei auf sechs purzelte und sein Gesamtergebnis auf 2,5 Mio. Besucher schrauben konnte. Auf Rang sieben gelang indes Superhit Top Gun Maverick" in seiner zwölften Woche der Sprung über die Sechs-Mio.-Besucher-Hürde! Auf Rang acht schrieb der dritte Neuling in der Top Ten, die französische Komödie "La très grande classe", 117.549 Zuschauer.

Die Zahlen der Top Ten beziehen sich wegen des Feiertags am Montag auf eine komplette Woche.