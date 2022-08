Starauflauf zur Filmmesse

Mit "Der Vorname" brachte die Constantin 2018 ein von Sönke Wortmann inszeniertes Remake der französischen Komödie gleichen (deutschen) Namens in die Kinos - und begeisterte damit rund 1,2 Mio. deutsche Kinobesucher. Nun kommt am 20. Oktober eine zwar direkt daran anknüpfendes, aber komplett eigenständig von Claudius Pläging geschriebene Fortsetzung in die deutschen Kinos - und die Gäste der Filmmesse erhielten die Gelegenheit, den Film exklusiv vorab im Rahmen einer Premiere zu erleben, die die Constantin Film zum Abschluss des Eröffnungstages mit viel prominenter Unterstützung zelebrierte.

So waren neben dem Regisseur und den Produzenten Tom Spieß und Christoph Müller auch die Hauptdarsteller Iris Berben und Justus von Dohnanyi in den Cinedom gekommen, um unter begeistertem Applaus ein klares Bekenntnis zum Kino abzugeben, das, so Berben, ein "ganz anderes Sehen, ohne Ablenkung" verspreche - und nicht zuletzt das gute Gefühl, sich gemeinsam mit hunderten anderer Zuschauer über die erneut brillanten Wortgefechte zu amüsieren, die Der Nachname" bereithält. Ob es einen dritten Teil geben wird? Das entscheiden am Ende die Zuschauer, wie Wortmann betonte - mögliche Titel wie "Der Spitzname" oder "Der Doppelname" warf man dennoch schon einmal in die Runde...