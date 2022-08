Elizabeth Gabler über 3000 Pictures: "Eine direkte Fortführung"

Aus Fox 2000 mache 3000 Pictures: Dass sich die legendäre Studiochefin Elizabeth Gabler auch mit ihrer neuen Firma treubleibt, unterstreicht sie mit dem ersten 3000-Film, Der Gesang der Flusskrebse" - und im exklusiven Interview mit Blickpunkt:Film.

Gerade haben Sie "Der Gesang der Flusskrebse" vor 6000 Menschen auf der Piazza Grande in Locarno vorgestellt. Wie wichtig ist Ihnen dieses kommunale Erlebnis, wie wichtig ist Ihnen das Kino, gerade für diesen Film?

ELIZABETH GABLER: Sehr wichtig. Aus mehreren Gründen. Es ist unser erster Film für Sony, der erste Film unter unserem neuen Banner, 3000 Pictures. Es ist ein Film für ein Publikum, das seit der Pandemie gezögert hat, wieder ins Kino zu gehen - die vornehmlich weibliche Demographie. Es ist ein Testballon für Menschen, die Buchadaptionen lieben, dramatischere, emotionalere Geschichten. Wir wollten sehen, ob es uns gelingen kann, sie weg von der heimischen Couch zu locken, zurück in die Kinos. Die Zahlen aus den USA zeigen uns, dass wir es geschafft haben. Bei ersten Vorstellungen des Films hatten wir bereits ermutigende Signale erhalten. Die Menschen ließen uns wissen, dass sie diesen Film im Kino sehen wollen, sie wollten nicht unterbrochen werden von Kindern, Hunden, klingelnden Telefonen. Sie wollten in die Geschichte eintauchen, in den Film. Von einem rein geschäftlichen Standpunkt gesehen, hängt sehr viel an diesem Film. Aber natürlich wollten wir auch den vielen kreativen Menschen gerecht werden, die ihre ganze Energie in die Herstellung von "Der Gesang der Flusskrebse" gesteckt haben. Und auch meine Kollegen bei Sony waren Spitzenklasse. Es ist ein Film, der von Herzen kommt. Er sollte unbedingt funktionieren. Und darf ich sagen: Er bedeutet mir selbst sehr viel, ich liebe diesen Film. Als Fox 2000 haben wir uns einen besonderen Ruf erarbeitet, als Experten für eine gewisse Art von Kino, besonders für Literaturadaptionen, aber auch Originalstoffe mit einem literarischen Anspruch. Das wollen wir fortführen, jetzt mit der Verlagsgruppe HarperCollins an unserer Seite. Von deren Seite war es ein Glaubenssprung, in 3000 Pictures zu investieren. Mir ist es wichtig, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Ihr Engagement soll sich unbedingt auszahlen.

Wie Sie gerade gesagt haben, ist 3000 Pictures eine Fortsetzung Ihrer Arbeit mit Fox 2000. Ist "Der Gesang der Flusskrebse" eine Blaupause, eine Visitenkarte, was Sie mit Ihrer neuen Company produzieren wollen?

ELIZABETH GABLER: Das kann ich unterschreiben. Ja, 3000 Pictures ist eine direkte Fortführung. Wir lieben literarisches Material und wir lieben die Übersetzung von literarischem Material für die große Leinwand und für ein großes Publikum. Wir haben uns einen sehr guten Ruf erarbeitet, eng mit Schriftstellern zu arbeiten und respektvoll mit ihren Werken umzugehen. Diese Partnerschaft ist mir sehr wichtig. Wir binden sie für gewöhnlich mehr in unsere Filme ein, als sie es gewohnt sind. Das trifft auch auf Delia Owens zu, die Autorin von "Der Gesang der Flusskrebse". Sie ist eine Freundin, ich kenne sie seit Jahren, seitdem ich mit einem ihrer Non-Fiction-Büchern zu tun hatte. Dies war jetzt eine wunderbare Gelegenheit, endlich einmal eines ihrer Werke tatsächlich zu verfilmen. Ebenso wichtig für sie ist aber die Partnerschaft mit %Reese Witherspoon% und ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine. Sie sind Freunde, langjährige Weggefährten, und jetzt konnten unsere Firmen erstmals gemeinsam einen Film realisieren, der für uns allen am Herzen liegt. Wir haben bewiesen, dass weiterhin mit uns zu rechnen ist und es sich auszahlt, genau diese Art von Filmen für das Kino zu machen.

Gab es Zweifel daran?

ELIZABETH GABLER: Als wir bei Sony andockten, war vielen unklar, wie wir in das Gefüge passen würden, wie diese Sache mit HarperCollins laufen sollte und was für Filme wir genau machen wollten. Als wir anfingen, ging die Pandemie los. Wir hatten gerade unsere Büros bezogen, da ging alles erst einmal den Bach runter. Viele der Kollegen von Sony hatten wir noch nicht einmal persönlich kennenlernen können. Wir kannten uns lange nur aus Zoom-Meetings. Sie haben es ja auch miterlebt: Alle haben weitergemacht, aber da war ein spürbarer Bruch. Deshalb war es mir ein so großes Anliegen, mit dem richtigen Film an den Start zu gehen und ein Zeichen zu setzen: Hier sind wird, das machen wir, jetzt geht's los!

Wenn man den Roman liest, drängt sich eine Verfilmung zunächst einmal nicht auf. Die besondere Qualität liegt in den poetischen Naturbeschreibungen, die sich über Seiten erstrecken und für eine ganz besondere Stimmung sorgen: In einem Film ist das eine Einstellung, eine Kamerafahrt. Weshalb war es eine gute Idee, diese Vorlage zu verfilmen?

ELIZABETH GABLER: Die Hauptfigur ging mir zu Herzen. Ich fühlte mit Kya, eine arme Seele, die ihr ganzes Leben lang von den Menschen verlassen wird, die ihr nahestehen. Ich wusste einfach, dass das Publikum sie ins Herz schließen und sich auf ihre Seite stellen würde. Man will einfach, dass sie sich gegen alle Widerstände durchsetzt, dass sie einen Menschen findet, der sie endlich liebt. Das Personal ist sehr originell und interessant. Und natürlich steckt da im Kern ein Mordgeheimnis, dass einen fesselt, weil man unbedingt wissen will, was wirklich vorgefallen ist. Zusammen mit der Romanze zwischen Kya und Tate, die sich finden und ihr ganzes Leben miteinander verbringen, erschien mir das eine gute, sehr emotionale Mixtur in einer ungewöhnlich lebendig beschriebenen Welt.

Das Personal, das den Film zu Leben erweckt hat, ist fast durchgängig weiblich. Wie wichtig war Ihnen der weibliche Blick?

ELIZABETH GABLER: Wir haben die Mitstreiter nicht nach ihrem Geschlecht ausgewählt. Da wäre man schlecht beraten. In diesem Fall hat es sich einfach so ergeben, dass uns in den meisten Schlüsselgewerken weibliche Künstler am besten geeignet für die Umsetzung der Geschichte schienen. Uns war wichtig, Mitstreiter an Bord zu haben, die wirklich für den Stoff brannten. Und ich möchte auch anmerken, dass mit dem Komponisten %Mychael Danna% und dem Editor %Alan Edward Bell% auch zwei Männer Schlüsselpositionen bekleideten. Die Dreharbeiten in Louisiana waren toll, sehr konzentriert, aber es war auch eine bezaubernde Gemeinschaft. Ich musste schmunzeln, wenn Delia Owens zu Besuch kam und sich diese gestandenen Kabelträger schüchtern anstellten, um Autogramme von ihr für ihre Mütter und Frauen abzuholen - und manchmal auch für sich selbst -, die Bücher in Plastik eingehüllt, damit sie keinen Schaden nehmen konnten.

Sie leiten ein Studio. Wie involviert kann man da in die Produktion einzelner Projekte sein?

ELIZABETH GABLER: Grundsätzlich begleite ich jedes Projekt sehr intensiv durch alle Phasen der Entstehung. Allerdings kann ich nicht bei jedem Film immer beim Dreh mit dabei sein. Das hängt ein bisschen von den jeweiligen Stoffen ab, aber auch von meinen allgemeinen Verpflichtungen. Bei "Der Gesang der Flusskrebse" war ich viel dabei. Wie gesagt: Es ist ein wichtiger Film für uns. Aber ich bin nicht kontrollsüchtig. Ich habe immens kompetente und wunderbare Mitarbeiterinnen, insbesondere zwei Senior-Executives, denen ich blind vertraue: Erin Siminoff, die als Executive an "Flusskrebse" gearbeitet hat, und Marisa Paiva sind bei der Firma, seit sie als Praktikanten angefangen haben. Wir stellen sicher, dass eine von uns immer vor Ort ist. Und wir nehmen alles ab, von den Kostümen über die einzelnen Bauten hin zu den Zeichnungen und Skizzen, die man im Film sieht. Dem Namen nach sind wir Studiomanager und nicht Produzenten, aber unsere Herangehensweise ist sehr produzentisch, ohne dass wir den Produzenten in ihre Arbeit reinreden würden. Wir glauben an Zusammenarbeit und Unterstützung.

Als Sie 3000 Pictures gründeten, haben Sie Ihr komplettes Team von Fox 2000 mitgenommen und damit auch mehr oder weniger signalisiert, dass Sie Ihre bisherige Arbeit fortsetzen würden. Gleichzeitig bietet es sich auch an, mit einer neuen Firma an den Stellschrauben zu drehen. Was ist anders an 3000 Pictures als an Fox 2000?

ELIZABETH GABLER: Wir sind kleiner. Wir haben ein paar junge Executives an Bord geholt, weil ich immer schon daran glaube, Arbeitseinsteigern eine Chance zu geben, und gut damit fahre. Aber es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass wir im Grunde die gleiche Firma sind, ich habe nicht von heute auf morgen eine neue Philosophie aus dem Hut gezaubert. Mir ist es wichtig, dass es innerhalb der Struktur keinen Wettstreit gibt. Ich glaube an Solidarität und gegenseitige Unterstützung. Wir teilen uns die Arbeit auf, wir teilen uns die Erfolge. Andere mögen glauben, dass man mehr erreicht, wenn jeder nur sein Süppchen kocht. Ich mag es, wenn sich Arbeit wie Familie anfühlt.

Hat sich Ihr Blick auf das Geschäft gewandelt?

ELIZABETH GABLER: Ich habe 3000 Pictures etwas breiter aufgestellt als Fox 2000. Bei Fox 2000 stand fest, dass wir nur fürs Kino arbeiten würden. Ich glaube unverändert an das Kino, und darauf wird auch künftig unser Fokus liegen. Aber die neue Firma wird auch Miniserien und Fernsehen produzieren. Stoffe danach abzuwägen, ob man sie besser als zweistündigen Film realisiert, für das Kino oder eine Streamingplattform, oder als Miniserie, ist absolutes Neuland für mich, ein bisschen, als hätte man mich in die Grundschule zurückgeschickt. Ich muss noch viel lernen! Aktuell befinden wir uns in Postproduktion von "Lady Chatterly's Lover" mit %Emma Corrin% und %Jack O'Connell% für Netflix; auch diese Produktion haben wir zusammen mit der Produktionsabteilung von Sony abgewickelt. Wieder eine wunderbare Zusammenarbeit, eine starke Partnerschaft - ein guter Einstieg in diese für mich doch sehr neue Welt. Und auch unsere erste Miniserie, ebenfalls für Netflix, steht fest: eine Adaption des Bestsellers "Girl A" von Abigail Dean.

Wann erfuhren Sie, dass Fox 2000 geschlossen werden sollte?

ELIZABETH GABLER: An dem Tag, an dem der Deal abgeschlossen wurde. Eine große Überraschung für mich. Während der kompletten 15 Monate, in denen die Verhandlungen zwischen Disney und Fox liefen und an der juristischen Umsetzung gefeilt wurde, hatte man mir wiederholt und immer wieder versichert, dass sich für uns nichts ändern würde. Wir sollten weitermachen wie immer, neue Stoffe kaufen, Projekte entwickeln, Filme drehen, Content werde dringend benötigt. Nachdem die Verträge dann unterschrieben waren, richtete man mir aus, dass 2000 als Label abgewickelt werden würde und man mich künftig als Produzentin behalten wollte. Für mich kam das nicht in Frage.

Wie lange dauerte es, bis Sie Tom Rothman bei Sony anriefen?

ELIZABETH GABLER: Musste ich nicht. Er rief mich an.

Wann?

ELIZABETH GABLER: Fünf Minuten nachdem bekannt geworden war, dass Fox 2000 Geschichte sein würde. Tom und mich verbindet eine langjährige Freundschaft, wir stehen uns sehr nahe, wir haben während seiner Zeit bei Fox immer fantastisch zusammengearbeitet. Er rief mich an und sagte: Du kommst zu Sony. Was Du mit Fox 2000 machst, ist genau das, was in unserem Portfolio noch fehlt. Du kannst bei Sony all das umsetzen, was Dir vorschwebt. Das ist doch wunderbar!

3000 Pictures wird nicht nur von Sony finanziert, sondern auch von der Verlagsgruppe HarperCollins. Wie kam das zustande?

ELIZABETH GABLER: Wir hatten immer schon Veröffentlichungen von HarperCollins verfilmt, Marley & ich" oder unser "Narnia"-Film. Es ist reiner Zufall, aber in den letzten eineinhalb Jahren von Fox 2000 gab es eine richtige Häufung von HarperCollins-Adaptionen: Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen", Love, Simon", The Hate U Give". Außerdem hatten wir "Beautiful Ruins" in Entwicklung, der jetzt von Sam Mendes für Amblin produziert wird, wie auch Neues aus der Welt", den Paul Greengrass schließlich für Paramount realisierte. Dazu kommt noch Woman in the Window", unsere letzte Produktion, an der zu dieser Zeit noch gearbeitet wurde. Ich reiste nach New York, um mich mit den Verlegern der großen Verlage zu treffen, darunter HarperCollins-CEO Brian Murray. Ich wollte ihnen erklären, wie es weitergehen sollte, was mit den einzelnen Projekten passieren könnte. Brian war sofort hellwach und sagte mir, dass es schon lange sein Plan sei, mit einem eigenen Ableger ins Filmgeschäft einzusteigen. Er hätte das immer schon mit mir in Angriff nehmen wollen, hätte aber nicht gewusst, wie er mich von Fox loseisen könne. Er fragte mich direkt: Hast Du Interesse? Was denken Sie, kann man da Nein sagen? Ich sagte ihm zu, allerdings meinte ich, dass es nur dann effektiv wäre, wenn ein Studio mit an Bord wäre, auf dessen Infrastruktur man zurückgreifen könne. Sony als zusätzlichen Partner mit dazu zu holen, lag auf der Hand.

Bei Tom Rothman rannten Sie damit offene Türen ein?

ELIZABETH GABLER: Er war sofort begeistert. Wie gesagt, wollte er mich ohnehin zu Sony lotsen. Er kennt aber auch Brian Murray sehr gut; sie hatten während ihrer gemeinsamen Zeit bei der News Corp. viel miteinander zu tun gehabt. Es dauerte eine Weile, bis wir den Deal zur Zufriedenheit aller Parteien ausgearbeitet hatten. Was aber auch daran liegt, dass es eine solche Zusammenarbeit noch nie gegeben hat.

Was bedeutet das Arrangement in Bezug auf die Adaption von HarperCollins-Büchern?

ELIZABETH GABLER: Es gibt keinerlei Verpflichtungen. Aber es gibt natürlich ein über die Jahre entstandenes gutes Verhältnis. Wir haben zwei Executives in New York, die unmittelbar Kontakt halten mit dem Verlagshaus und all seinen Labels. Wir haben eine Buchabteilung in New York ebenso wie in London, die für Sony arbeitet. Wir halten uns immer gegenseitig auf dem Laufenden, was gerade spannend sein könnte. Der Verlag weiß, wonach wir suchen und gibt uns Bescheid, wenn entsprechende Stoffe auf den Markt kommen und deren Filmrechte angeboten werden. Aber eines steht fest: Kein HarperCollins-Autor ist dazu verpflichtet, seine Stoffe bei uns unterzubringen. Und genauso gibt es keine Verpflichtung für uns, exklusiv mit HarperCollins zu arbeiten. Wir verfilmen genauso spannende Stoffe anderer Verlage - siehe "Der Gesang der Flusskrebse". Weil HarperCollins als Hauptfinanzier unseren Overhead trägt, sind sie selbstverständlich an allen Einnahmen beteiligt. Das Engagement soll sich natürlich rentieren. Für mich war immer klar: Im Filmgeschäft geht es um Kunst, aber es ist eben auch ein Geschäft.

Früher waren Literaturverfilmungen im mittleren Budgetbereich bei allen Studios üblich; heute haben sie sich weitgehend aus diesem Geschäft verabschiedet. Was gibt Ihnen die Zuversicht, mit Ihrer Ausrichtung auch künftig richtig zu liegen?

ELIZABETH GABLER: Die Hoffnung treibt mich an. Ich denke einfach, dass es für diese Art von Filmen auch weiterhin ein Publikum im Kino geben wird. Man muss ihm einfach nur das richtige Angebot machen. Die Crux ist, dass man viel Zeit und Energie aufwenden muss, wenn man diese Filme macht. Die lassen sich nicht einfach zusammenflicken. Sehen Sie sich Life of Pi" an. Daran haben wir mehr als zehn Jahre gearbeitet. Was nicht heißt, dass es nicht auch Ausnahmen gibt: Das Schicksal ist ein mieser Verräter" konnten wir blitzschnell umsetzen. Und auch "Der Gesang der Flusskrebse" war kein schwieriges Projekt, wenn man einmal ausklammert, dass es während einer globalen Pandemie entstand. Alle Vorgänge sind komplizierter und langsamer. Drehbuchautoren sind nicht so schnell, Deals dauern länger, Verträge werden nicht so fix unterschrieben. Und dann konnten wir bei diesem Film nur zu einer bestimmten Jahreszeit filmen, das hat den Dreh noch einmal zusätzlich verzögert.

Was muss ein Roman mitbringen, um als Stoff für 3000 Pictures in Frage zu kommen?

ELIZABETH GABLER: Er muss starke Figuren haben, ein Konzept, das man in einem Film sofort versteht. Es gibt viele Bücher, die in meinen Augen nicht so kommerziell sind, wie sie sein müssten. Die überlasse ich dann anderen Firmen, die besser mit speziellen Stoffen umgehen können. Für das 3000-Modell muss es eine unterhaltsame Reise sein, ein toller Ritt. Es muss eine filmische Qualität haben, etwas Mitreißendes. Die Bücherdiebin" war ein kleinerer Film, aber ich fand die Geschichte absolut zwingend und überzeugend, hatte sofort eine Vorstellung, wie eine Verfilmung aussehen und sich anfühlen könnte.

Sie machen nicht unbedingt Filme, die traditionell auf Festivals laufen. Was bedeutet es Ihnen, wenn ein Film dann tatsächlich auf einem Festival gezeigt wird - wie "Der Gesang der Flusskrebse" auf der Piazza Grande in Locarno?

ELIZABETH GABLER: Ach, ein paar gibt es schon. Wir sind recht oft in Toronto mit unseren Filmen, "Life of Pi" hatte eine große Weltpremiere in New York, Der Teufel trägt Prada" lief auf dem AFI Film Festival. Aber stimmt schon, wir machen kaum klassische Festivalfilme. Umso schöner ist es, wenn es dann klappt. Für "Der Gesang der Flusskrebse" freue ich mich besonders - diese tolle Atmosphäre, Daisy Edgar-Jones erhält einen Preis, man führt anregende Gespräche. Und am wichtigsten: Die Menschen freuen sich, dass man sich endlich wieder treffen und gemeinsam feiern kann. Das hat uns doch allen gefehlt.

Finden Sie selbst noch Zeit, Romane zu lesen?

ELIZABETH GABLER: Ich lese andauernd, ununterbrochen, immer. Meistens lese ich drei Bücher gleichzeitig, und zusätzlich höre ich mir auf dem Weg in die Arbeit von Santa Barbara, wo ich wohne, zum Studio in Culver City im Auto Audiofassungen von Romanen an, die wir nicht verfilmen, weil ich gerne auf dem Laufenden bleiben will und weil ich neugierig bin.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.