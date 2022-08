Viola Davis als "Dr. Gaul" in "Tribute von Panem"-Prequel

Viola Davis ist der jüngste Neuzugang im Cast des "Tribute von Panem"-Prequels "Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes".

Viola Davis übernimmt eine Rolle in dem "Tribute von Panem"-Prequel "Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes", das Francis Lawrence, Regisseur von drei der vier "Tribute von Panem"-Filmen, für Lionsgate inszenieren wird. Der US-Kinostart ist für 17. November 2023 geplant.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Davis die Rolle der Dr. Volumnia Gaul übernehmen, die die zehnten Hungerspiele verantwortete. Die Handlung von "Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" setzt ein, Jahre, bevor der 18-jährige Coriolanus Snow (Tom Blyth) tyrannischer Präsident von Panem wird. Im Vorfeld der zehnten Hungerspiele übernimmt er zunächst widerwillig die Mentorenschaft für Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) aus dem verarmten District 12. Doch nachdem Lucy bei der Eröffnungsfeier durch ihren Gesang die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen hat, ist Coriolanus Snow davon überzeugt, dass er für sie alles zum Guten wenden kann.

Produziert wird das Prequel, in dem außerdem u.a. Josh Andrés Rivera, Peter Dinklage und Hunter Schafer Rollen übernommen haben, von Francis Lawrence, Nina Jacobson, Produzentin des ursprünglichen Franchises, und Brad Simpson.