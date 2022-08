Foto des Tages: "Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka!" feiert umjubelte Premiere in Hamburg

Kino

Seit gestern läuft das Klassenfahrt-Abenteuer im Kino. Am Sonntag wurden Cast und Crew noch von zahlreichen Fans in Hamburg gefeiert. Das Foto zeigt: Dagmar Blume-Niehage (Produzentin, Dagstar Film), Helge Albers (MOIN Filmförderung), Philipp Budweg (Produzent, Lieblingsfilm), Oliver Mommsen (Rainer Petermann), Bettina Börgerding (Drehbuch), Katia Fellin (Christina), Christoph Liedke (Geschäftsführer Wild Bunch Germany) und Alice Pantermüller (Buchvorlage; hi., v.l.n.r.) sowie Yola Streese (Cheyenne), Meggy Hussong (Lotta), Levi Kazmaier (Paul), Timothy Scannell (Rémi), Laila Ziegler (Berenike) und Cara Vondey (Chanell; vo., v.l.n.r.). Foto: Wild Bunch (PR-Veröffentlichung)