Boxoffice China: "Moon Man" schafft das Triple

Am Wochenende vor dem Start von "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" konnte das Boxoffice in China den Abstand zum Vorjahreswert weiter verringern. Nummer eins war zum dritten Mal in Folge die heimische SciFi-Komödie "Moon Man".

Mit einem Einspiel von umgerechnet 32,4 Mio. Dollar - ein Minus von rund 46 Prozent im Vergleich zur Vorwoche - belegte "Moon Man" am vergangenen Wochenende zum dritten Mal in Folge Platz eins der chinesischen Kinostarts. Insgesamt spielte Zhang Chiyus SciFi-Komödie seit ihrem Start am 29. Juli in China 363 Mio. Dollar ein.

Platz zwei ging an das neu gestartete Mystery-Crime-Drama "The Fallen Bridge" (18,2 Mio. Euro), gefolgt von "Warriors of the Future" (WE: zwölf Mio. Dollar; gesamt: 52,7 Mio. Dollar), der gestern das 46. Hong Kong International Film Festival eröffnete.

Nach Angaben von Artisan Gateway wurden am vergangenen Wochenende in den chinesischen Kinos insgesamt 72,2 Mio. Dollar eingespielt. Das Jahresboxoffice liegt mit 3,42 Mrd. Dollar um rund 28 Prozent unter dem des vergleichbaren Vorjahreswerts; vor einer Woche hatte der Rückstand noch 30 Prozent betragen.

Am kommenden Freitag, 19. August, startet Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" in China.