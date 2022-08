Walmart+-Nutzer schauen demnächst "Star Trek"

Erst vor einigen Tagen hatte es Gerüchte gegeben, dass Walmart den Einstieg ins Streaminggeschäft für Filme und Serien plant. Jetzt gab der US-Einzelhändler bekannt, eine Vereinbarung mit Paramount Global getroffen zu haben. So erhalten Mitglieder des Kundenbindungsprogramms Walmart+ Inhalte von Paramount+ als Bonus. Ab September können Walmart-User Paramount+ also ohne zusätzliche Kosten nutzen. Somit erhalten sie Zugriff auf Serien wie "1883" und "Star Trek: Strange New World", auf Kids-Content wie "Paw Patrol", Filme wie "Sonic the Hedgehog 2" sowie auf Live-Sport-Inhalte.

"Wir wissen, dass Walmart+ seinen Mitgliedern einen echten Mehrwert im Alltag bietet - vom Lebensmitteleinkauf bis zum Tanken und mehr", sagt Chris Cracchiolo, Senior Vice President und General Manager von Walmart+. "Mit der Aufnahme von Paramount+ demonstrieren wir unsere einzigartige Fähigkeit, unseren Mitgliedern zu helfen, noch mehr zu sparen und besser zu leben, indem wir ihnen auch Unterhaltung für weniger Geld bieten. Fünfundachtzig Prozent der US-Haushalte nutzen Streaming-Dienste, und Paramount+ hat die Premium-Inhalte und die breite Anziehungskraft, die unsere Mitglieder suchen - wie Walmart bietet es für jeden etwas. Wir freuen uns auf den Start und auf das, was für Walmart+ als nächstes kommt."

Medienberichten zufolge, die sich auf gut unterrichtete Kreise berufen, haben die beiden Unternehmen eine einjährige Ausschließlichkeitsvereinbarung getroffen. Der Deal soll erst einmal eine zweijährige Gesamtlaufzeit haben. Die Walmart-Mitglieder erhalten demnach Zugang zu Paramount+ mit Werbung.