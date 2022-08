Kinocharts Großbritannien: "Nope" löst "Bullet Train" an der Spitze ab

An seinem Startwochenende hat der aktuelle Film von Regisseur Jordan Peele Platz eins der britischen Kinocharts übernommen.

Lang durfte sich Brad Pitt nicht über den Spitzenplatz der britischen Kinocharts für seinen aktuellen Film Bullet Train" freuen, denn schon nach einer Woche wurde er auf Platz zwei verdrängt. Neuer Spitzenreiter ist Jordan Peeles Nope", der an seinem Startwochenende umgerechnet auf 2,19 Mio. Euro kam. "Bullet Train" war auf der Zwei mit 1,07 Mio. Euro der letzte Film, der noch auf ein siebenstelliges Einspiel kam; nach zwei Wochenenden stehen insgesamt sechs Mio. Euro zu Buche.

DC League of Super-Pets" belegte mit 993.000 Euro (gesamt: 9,8 Mio. Euro) Platz drei, gefolgt von Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" (WE: 876.000 Euro; gesamt: 44,76 Mio. Euro) und Thor: Love and Thunder" (WE: 633.000 Euro; gesamt: 40,87 Mio. Euro).

Mit der indischen Tragikomödie Laal Singh Chaddha" (485.000 Euro) von Regisseur Advait Chandan auf der Sieben gelang einem weiteren Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der britischen Kinocharts.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Das indische Drama Raksha Bandhan" von Regisseur Aanand Rai belegte an seinem Startwochenende mit 85.000 Euro Platz zwölf der britischen Kinocharts. Platz 14 ging an einen weiteren Neustart aus Indien, Viruman" (41.000 Euro) von Regisseur und Drehbuchautor M Muthaiah. Die Plätze 16 und 17 belegten an ihrem Startwochenende die indische Actionkomödie Thallumaala" (34.000 Euro) und der australische Dokumentarfilm "Blind Ambition" (31.000 Euro).

Nicht unter die Top 20 der britischen Kinocharts schafften es die am vergangenen Wochenende neu gestarteten Where is Anne Frank" 16.800 Euro, Platz 22), eine Animationsfilm-Version von "Das Tagebuch der Anne Frank" von Regisseur Ari Folman, und der indische Actioner "Macherla Niyojakavargam" (16.200 Euro, Platz 24).

