Investor Loeb vertraut wieder Walt Disney

Daniel S. Loebs Investmentfirma Third Point hat Medienberichten zufolge wieder eine hohe Disney-Position aufgebaut. Und stellt Forderungen an das Management.

Third Point, ein Hedgefods, der von dem Investor Daniel S. Loeb geleitet wird, hat wieder eine Beteiligung an der Walt Disney Com. Disney erworben. Das berichten u.a. Reuters und die New York Times übereinstimmend. Die Höhe der aktuellen Beteiligung ist offiziell nicht bekannt, aber Insider berichten, dass der Posten rund eine Mrd. Dollar betrage.

Third Point besaß 2020 eine Beteiligung an Disney im Wert von mehr als 900 Mio. Dollar. Im ersten Quartal dieses Jahres hatte Third Point seine Unternehmensanteile verkauft, wie aus behördlichen Unterlagen hervorgegangen war. Loeb hatte das Disney-Management seinerzeit darauf gedrängt, massiv in das Streaminggeschäft zu investieren.

Auch jetzt will Loeb Disney von konkreten Maßnahmen überzeugen: Dazu sollen die Ausgliederung des Sportsender-Netzwerkes ESPN, die Komplettübernahme von Hulu sowie die Aufnahme neuer Vorstandsmitglieder zählen. "Unser Vertrauen in Disneys aktuellen Kurs ist so groß, dass wir in den letzten Wochen einen bedeutenden Anteil am Unternehmen zurückgekauft haben", schrieb Loeb an Disney-CEO Bob Chapek in einem Brief, der diversen Medien vorliegt.

Disney hatte erst kürzlich seine aktuelle Quartalsbilanz vorgelegt.