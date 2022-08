Filmfest Hamburg mit Austausch für Filmnachwuchs

Das Filmfest Hamburg lanciert mit seiner 30. Edition erstmals einen kreativen Arbeits- und Dialograum für Filmstudierende aus Deutschland und internationale Debütfilmer. Kooperationspartner des neuen Angebots sind die Semaine de la Critique in Cannes, der Verbund der deutschen Filmhochschulstudierenden und das Institut français.

Dabei treffen im dreitägigen Austausch "Filmfest Hamburg #Atelier22" 16 Filmstudierende von acht deutschen Hochschulen auf drei Regisseure, deren Debütfilme in diesem Jahr beim Festival in Cannes in der renommierten Parallelsektion liefen und in Hamburg in deutscher Erstaufführung gezeigt werden. Mit #Atelier22 will das Festival den Austausch der jungen Kreativen stärken und den Blick der Studierenden anhand der ersten Erfahrungen der Regieerstlinge international erweitern und die Möglichkeit schaffen, die Visionen zum eigenen Regiedebüt und dessen Festivalkarriere zu verstärken und zu formulieren.

Bei den drei eingeladenen Regisseuren handelt es sich um Simon Rieth mit "Summer Scars", Emmanuelle Nicot mit "Love according to Dalva" und Mikko Myllylahti mit "The Woodcutter Story". Die exklusiven Vorführungen und anschließenden moderierten Gespräche mit den Filmemachern finden an drei Tagen im Rahmen der Filmfest Hamburg Industry Days im Mischkino von Studio Funk statt.

Die Filmstudierenden treffen im Filmfest Hamburg #Atelier22 außerdem auf eine Delegierte der Semaine de la Critique in Cannes, um über deren Arbeit und Ansprüche zu sprechen und die Chancen und Schwierigkeiten, den Schritt von der Filmhochschule in die A-Festivalwelt zu schaffen.