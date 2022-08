DCM produziert Animationsserie "Amelia Fang"

DCM, das im Family-Entertainment-Sektor aktuell im Kino Erfolge mit Bibi & Tina - Einfach anders" feiert, ist Hauptproduzent der 2D-Abenteuer-Serie "Amelia Fang". Wie das Unternehmen heute mitteilt, setze man dabei als Inhaber der IP erstmals auch eigene Marken für das Kids- und Family-Entertainment-Segment um.

Regie bei der von den "Fang-tastic"-Büchern von %aura Ellen Anderson, die in 24 Sprachen übersetzt und allein in Großbritannien mehr als eine halbe Mio. Mal verkauft wurden, inspirierten Serie, führt Robert Cullen, Gründer und Kreativchef von Boulder Media, die als Koproduzent die 2D-Animation übernimmt. Der internationale Vertrieb liegt bei CAKE. Die Drehbücher zu den 48 je elfminütigen Episoden und zwei je 22-minütigen Specials stammen von einem von Elly Brewer geleiteten Autorenteam.

Hauptfigur der Serie ist das Vampir-Mädchen Amelia Fang, das mit seinen Freundinnen und Freunden so manches Abenteuer auf seine ganz eigene, skurrile Art und Weise meistert.

"Amelia Fang ist fröhlich, lustig, und im Kern geht es in der Serie darum, die Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft widerzuspiegeln. Es ist für uns ein großes Glück, mit Ella Brewer, Boulder Media und CAKE zusammenzuarbeiten, die - so wie wir - in den Bann der von Laura Ellen Anderson erschaffenen Welt und ihrer großartigen Figuren gezogen wurden", erklären Philippa Tsang, Marc Schmidheiny und Christoph Daniel, die für DCM als Executive Producers der Serie fungieren, in einem gemeinsamen Statement.

CAKE-CEO Ed Galton, ebenfalls Executive Producer der Serie, betont:"Amelia Fang hat viel Herz, Wärme und bietet großes Abenteuer. Wir freuen uns riesig, mit DCM und Boulder Media bei dieser Verfilmung zusammenzuarbeiten."

In den Augen von Regisseur Robert Cullen hat "Amelia Fang einerseits extrem viel Charme, Witz und Abenteuer hat, sie vermittelt aberim Kern auch eine wunderbare Botschaft der Akzeptanz. Es ist mir eine große Freude, mit der fabelhaften Elly Brewer und den großartigen Leuten von CAKE und DCM zusammenzuarbeiten."