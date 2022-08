Einschaltquoten: Gold für Donna-Leon-Wiederholung

4,52 Mio. Zuschauer (MA: 18,5 Prozent) sahen gestern Abend nach der "Tagesschau" (5,02 Mio. Zuschauer / MA: 21,8 Prozent) im Ersten die Wiederholung der "Donna-Leon"-Verfilmung "Reiches Erbe" - ein Minus im Vergleich zur Erstausstrahlung im Mai 2014 von rund 2,7 Mio. Zuschauern und gut drei Prozentpunkten. Im ZDF standen gestern Abend Übertragungen von den European Championships auf dem Programm. Die Leichtathletik-Wettbewerbe im Münchner Olympiastadion kamen dabei mit 3,07 Mio. Zuschauern (MA: 12,9 Prozent) auf die größte Reichweite.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten die Leichtathletik-Übertragungen im Zweiten mit 12,5 Prozent sogar den größten Marktanteil in der gestrigen Primetime. Einziges weiteres Programm mit einem zweistelligen 14/49-Marktanteil war in der gestrigen Primetime das RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" (zehn Prozent). Das Finale der Sat1-Show "Mein Mann kann" kam zur gleichen Zeit auf 9,2 Prozent und lag damit gut einen Prozentpunkt über dem Wert der Vorwoche. 7,9 Prozent in dieser Zielgruppe standen gestern Abend für die Vox-Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye Deutschland" zu Buche, eine Doppelfolge der ProSieben-Serie "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" kam auf 6,5 und sechs Prozent.