"Shantaram" startet im Oktober

Die seit fast 20 Jahren geplante Adaption des Bestsellers um einen Gefängnisausbrecher Shantaram" ist endlich realisiert worden und wird ab 14. Oktober als Serie bei Apple TV+ zu sehen sein. Der aus Sons of Anarchy" bekannte Charlie Hunnam ist in der Hauptrolle zu sehen. Ursprünglich sollte Johnny Depp sie spielen in einem Kinofilm, den er mit seiner Firma Infinitum Nihil gemeinsam mit Brad Pitts Plan B und Graham Kings GK Films auch produzieren wollte. Warner hatte 2004 die Rechte an Gregory David Roberts Buch über einen Mann, der aus dem Gefängnis in Australien ausbricht, in Bombay untertaucht und ein neues Leben in den Slums beginnt, sich in der Unterwelt und als Arzt engagiert erworben. 2013 wurde ein neuer Anlauf zu einem Kinofilm unternommen mit Joel Edgerton in der Hauptrolle.

Steve Lightfoot und Eric Warren Singer entwickelten die Serie und sind ausführende Produzenten zusammen mit Bharat Nalluri, der auch Regie führte, sowie Justin Kurzel, Andrea Barron, Nicole Clemens und Steve Golin.

Paramount Television Studios und die zu Anonymous Content gehörenden AC Studios produzierten. Neben Hunnam standen u.a. Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field und Alexander Siddig vor der Kamera.