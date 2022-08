Sky-Glass-Start in Deutschland verschiebt sich

Der erste eigene Fernseher von Sky lässt in Deutschland noch etwas länger auf sich warten. Der Launch wird nicht mehr in diesem Jahr stattfinden.

Eigentlich war der Start des ersten eigenen Fernsehers Sky Glass, der ohne Receiver als Smart-TV all das vereint, was es zum Schauen von Sky und anderen Streaming-Angeboten braucht, in Deutschland für Ende des Jahres geplant. Das verschiebt sich aber nun auf 2023.

"Der neue Streaming-TV von Sky, ist ein großartiges Produkt, das wir zum bestmöglichen Zeitpunkt launchen möchten. Wir sind überzeugt, dass Sky Glass sein volles Potenzial in Deutschland 2023 besser entfalten wird und haben entschieden, das Produkt nicht dieses, sondern nächstes Jahr auf den deutschen Markt zu bringen. So können wir den Fokus auf andere strategische Initiativen, wie etwa unseren neuen Streaming-Service Wow, legen", sagte ein Sprecher gegenüber dem Magazin Clap.

Bislang gibt es Sky Glass schon in Großbritannien. Zudem startet die Hardware am 25. August auch in Irland. Sky berichtete selbst über eine große Nachfrage. Allerdings meldeten sich auch schon erste Kunden mit Technik-Problemen, die etwa ein Flimmern des Bildschirms anmerkten. Das soll demnächst durch ein Software-Update behoben werden.