HBO und HBO Max sparen 14 Prozent Personal ein

Von den personellen Einsparungen bei Warner Bros. Discovery ist vor allem der Streamingdienst HBO Max betroffen, wobei die Original-Drama-Produktion mit Formaten wie "The Penguin" oder "Green Lantern" noch am glimpflichsten davonkommt.

In Folge der Fusion von Warner Bros Discovery und den angestrebten drei Milliarden Dollar Einsparungen sind am Montag 14 Prozent der Mitarbeitenden von HBO und HBO Max entlassen worden. Der Großteil der rund 70 Angestellten stammt vom neueren Streamingdienst HBO Max. Es betrifft die Bereiche Max Non Fiction Originals, International, Akquisition, Casting und Live-Action Family Originals.

Demnach bleibt aber zumindest das HBO-Max-Scripted-Team von Chief Content Officer Casey Bloys weitgehend intakt. Die Comedy-Abteilungen von HBO und HBO Max werden dagegen zusammengelegt. Joey Chavez als EVP Programming and Lead for Max Originals Drama behält seinen eigenen Bereich und soll sich auf große DC-Serientitel wie "The Peacemaker", "The Penguin" und "Green Lantern" konzentrieren. Alle drei Formate werden weiter produziert.

Genauso wie die "Dune"- und "Es"-Serien teils noch in ihrem Produktionsprozess beschleunigt werden sollen. Casey Bloys betonte in seinem Memo auch nochmal die von Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav angesprochene Wichtigkeit der HBO und HBO Max Scripted Originals für die Zukunft des Unternehmens. Chavez berichtet dabei an Sarah Aubrey. Die Einsparungen treffen hier vor allem den Reality-Bereich und die internationalen Formate, wie bereits die Stops von HBO Max Originals in Skandinavien und Osteuropa zeigten.

Bei den International Originals wird HBO Max zukünftig kein eigenes US-Team mehr haben. Bis vor Kurzem zuständig war da Jeniffer Kim, SVP International Originals. Jetzt sollen die Abteilungen bei Drama und Comedy selbst über eventuelle Koproduktionen außerhalb von Warner Bros. Discovery entscheiden, so wie es schon bei "I May Destroy You" oder "Meine geniale Freundin" passierte. Bloys teilte mit, wie schmerzhaft diese Einschnitte zu machen waren. Aber man lebe in einer Zeit, wo man sich schnell den gegebenen Branchen-Umständen anpassen müsse.