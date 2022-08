Neue Kinokampagne: Noch mal mit Gefühl

Parallel zur Filmmesse 2022 in Köln wurde der Startschuss zu einer neuen, bundesweiten Kinokampagne gegeben, die mit drei zentralen Motiven vermitteln soll, was den Ort so besonders macht. Wir beleuchten Hintergründe und Zielrichtung.

Was sein Image in der Öffentlichkeit anbelangt, zählt der Öffentliche Personennahverkehr in der Regel nicht unbedingt zu den Vorzeigebranchen. Und doch gelingt es speziell einer Verkehrsgesellschaft, mit ihrem Marketing und ihrer Außenkommunikation regelmäßig viral zu gehen - aktuell mit der preisgekrönten Kampagne #weilwirdichlieben. Was die BVG und Tweets wie "Lieber zu spät kommen als hetzen" mit dem Kino zu tun haben? Sie teilen sich nun eine Agentur. Jene, die unter anderem auch schon dem rbb mit selbstironischen Slogans wie "Ich sende was, was Du nicht siehst" zu Aufmerksamkeit und messbar mehr Zuschauern verholfen hatte - und die nun für die neue, bundesweite Kinokampagne unter dem Motto "Kino. Fühlst Du." verantwortlich zeichnet: GUD.berlin.

Der Kampagnentitel mag zunächst Erinnerungen an das vorangegangene Motto "Kino. Läuft bei uns." wecken, tatsächlich ist der Ansatz diesmal aber ein deutlich breiterer, wie Natalie Blum als Projektleiterin bei der HDF-Tochter Forum Film schildert. Wo man sich zuletzt gezielt an die damals als "kritische Zielgruppe" identifizierte Altersschicht der 16- bis 24-Jährigen wandte und teils auf bewusst doppeldeutig-flapsige Ansprache setzte, geht es diesmal explizit um den "großen Rundumschlag". Während dieser Kurs im Prinzip schon in der frühen Planungsphase abgesteckt gewesen sei, habe die Pandemie laut Blum noch einmal ein besonderes Schlaglicht auf die Notwendigkeit des breiten Ansatzes geworfen. Dementsprechend adressieren die langen Spots als zentrales Kampagnenelement Besucher jeglichen Alters, sind aber auch für spitzere Zielgruppenansprache skalierbar. So kommen selbstverständlich auch darauf basierende Fünfzehnsekünder, Snippets, Memes und andere Kommunikationsmaßnahmen zum Einsatz, gerade im digitalen Bereich trägt man der nach wie vor in besonderem Maße gebotenen Aktivierung junger Konsumenten Rechnung.

"Die Fähigkeit, alle abzuholen, Marken spritzig und mit Selbstironie zu inszenieren, in der Kommunikation aber auch für ältere Menschen greifbar zu bleiben, hatte für mich den Ausschlag gegeben, GUD.berlin unbedingt in den Pitch holen zu wollen - und es hat sich gezeigt, dass man dort sofort Feuer und Flamme für das Thema war", so Blum. Genauer gesagt: die drei Themen. Denn "Sound", "Snacks" und "Emotionen" sind die drei Kernmotive, um die sich die Spots drehen. "Es sind Themen, die selbst ein Nicht-Kinogänger sofort mit diesem Ort in Verbindung bringt, daher boten sie den idealen Ansatzpunkt dafür, um sie herum eine Inszenierung zu gestalten", erläutert Blum. Das wiederum mache den Kern der Kampagne aus: "Einfach nur glückliche Menschen in einem Kino zu zeigen, quasi nur das Produkt selbst zu präsentieren, war uns zu wenig. Uns ging es darum, die Menschen mit Geschichten abzuholen, die sich rund um das drehen, was Kino ausmacht; Geschichten, die ein Gefühl für das Besondere dieses Ortes gerade auch gegenüber Menschen vermitteln können, die ihn lange nicht mehr aufgesucht haben."

Die finale Abnahme von Spots und Logo erfolgte Ende Juli, der Startschuss für die Kampagne fiel nun quasi parallel zur Filmmesse, wo sie erstmals auch einer breiteren Branchenöffentlichkeit jenseits der Verbände präsentiert wurde. Dass der Zeitpunkt für den Launch etwas außerhalb jener Phase liegt, in der Blockbuster quasi im Wochentakt gestartet wurden, ist durchaus gewollt. Denn, so Blum: "Wir haben gerade in den kommenden Monaten eine Fülle guter Filme, die von einer Aufwertung des Umfelds in besonderem Maße profitieren können." Zudem sei der erste von voraussichtlich drei Kampagnenzeiträumen (Flights) bewusst so gewählt, dass er direkt in das bundesweite Kinofest münde. Dieses ist (wenngleich es in dem einen oder anderen Posting adressiert werden wird) zwar nicht direkter Teil der Kampagne, was alleine schon durch die unterschiedlichen Planungszeiträume bedingt ist. Allerdings sieht Blum das nicht als Nachteil, im Gegenteil: "Entscheidend für die Kampagne ist es, grundsätzliche Awareness für das Kino zu schaffen, dementsprechend musste darauf auch der Schwerpunkt gesetzt werden. Die zeitliche Koordinierung mit dem Kinofest sorgt in dessen Umfeld aber quasi für einen Doppelschlag." Während man klassische Partnerschaften (etwa mit Markenartiklern) gezielt in Richtung des Kinofestes lenkt, geht "Kino. Fühlst Du." mit wichtigen Unterstützern an den Start - allen voran der ARD, die ein ordentliches Mediavolumen für eine bundesweite Radiokampagne zur Verfügung stellt. Laut Blum ein "enormer Mehrwert". Bis zu zehn Influencer des "mittleren Segments" mit 50.000 bis 150.000 Followern werden zudem als Multiplikatoren dienen. Selbstverständlich ist man auch dabei, Talents für weitere Maßnahmen zu gewinnen, hier sollte in den kommenden Monaten die eine oder andere Überraschung winken.

An Präsenz jedenfalls dürfte es der Kampagne nicht mangeln: Dass alle führenden Social-Media-Kanäle bespielt werden, versteht sich von selbst; darüber hinaus nutzt man aber auch die Reichweite ausgewählter Streaming-Plattformen, darunter auch neuer wie Amazon Freevee. Für den Out-of-Home-Bereich (der vor allem Display-Werbung umfasst) wurden gezielt auch solche Mediaplayer ins Boot geholt, die kleinere Städte im Portfolio haben. Den Kinos schließlich wird nicht nur eine Toolbox zur Verfügung gestellt, die alle Materialien für die digitale Ansprache umfasst. Sondern sie erhalten auf Wunsch auch ein Paket für den Point of Sale, das entsprechend gebrandete Plakate, Spiegelaufkleber und Popcornwärmer beinhaltet. Und natürlich alle drei Spots fürs Vorprogramm.Während man davon ausgeht, dass sich die Kinos in ihren eigenen Marketinganstrengungen während der Dauer des ersten Flights noch eher auf das Kinofest fokussieren werden, hofft man beim HDF natürlich auf große Unterstützung während des darauffolgenden Flights - und idealer Weise darüber hinaus. Bis Ende des Jahres reicht das Kampagnenbudget von 2,5 Mio. Euro (das FFA-Förderung sowie einen Eigenanteil der Kinos umfasst) zunächst einmal, selbstverständlich kann das Material aber darüber hinaus genutzt werden - wie es schon bei der Vorgängerkampagne der Fall war, die über den anvisierten Zeitraum hinaus und insbesondere während der Lockdowns als entscheidendes Kommunikationstool diente. Diesmal ist der große Vorteil natürlich: Wen die Spots ansprechen, der findet den Ort, der die Versprechen einlöst, diesmal auch geöffnet vor. Was für ein Gefühl!

Die drei Spots zur Kampagne finden Sie unter folgenden Links auf YouTube:

Spot "Date"

Spot "Snacks"

Spot "Sound"