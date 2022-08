Foto des Tages: Am Set von "Das fliegende Klassenzimmer"

Produktion

Seit Ende Juli laufen in Berlin die Dreharbeiten zu der hochkarätig besetzten Neuverfilmung von Erich Kästners "Das fliegende Klassenzimmer". Produziert wird der Kinofilm von UFA Fiction in Koproduktion mit Leonine Studios. Veronika Grob (2.v.l.) vom Medienboard Berlin-Brandenburg besuchte vergangene Woche das Set und traf das Team (v.l.n.r.) Wanja Valentin Kube, Morten Völlger, Gerrit Hermans (Drehbuch), Trystan Pütter, Carolina Hellsgård (Regie), Lovena Börschmann Ziegler, Max Conradt (Leonine Studios), Leni Deschner, Sebastian Werninger (UFA Fiction), Tom Schilling und Matthias Adler (UFA Fiction). Drehende ist Mitte September in Südtirol. Gefördert wurde der Film auch durch die IDM Film Commission Südtirol, die FFA und den DFFF. Der Kinostart ist für 2023 im Verleih von Leonine Studios geplant. Foto: Leonine Studios (PR-Veröffentlichung)