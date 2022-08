Betreiber-Umfrage zur Filmmesse 2022, Teil 2: "Beschränkungen standhalten"

Im Vorfeld der Filmmesse haben wir Kinobetreiber:innen befragt, wie zufrieden sie mit dem bisherigen Jahresverlauf sind, wo es noch aufzuholen gilt, wie sich die Personalsituation für sie darstellt - und wie sie sich auf Herausforderungen gegen Ende des Jahres vorbereiten. Hier antwortet Anja Thies.

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Jahresverlauf? An welcher Stelle gibt es noch am meisten aufzuholen?

"Mehr" geht immer - die ängstlichen Kunden - oftmals älteren Jahrgangs - und die Skeptiker werden wir nicht von heute auf morgen überzeugen können. Hinzu kommt jetzt die Kriegssituation und die enormen Preissteigerungen; Menschen halten zur Zeit ihr Geld lieber beisammen, nicht wissend, was noch alles passieren wird. Man merkt schon, dass die Gäste überwiegend am Wochenende kommen und sich gegebenenfalls die Kinobesuche während der Woche sparen. Wir müssen trotzdem versuchen, die ängstlichen Gäste von der Sicherheit im Kino zu überzeugen, beispielsweise mit weiteren Veröffentlichungen der Studien zur Sicherheit der Kinos im Hinblick auf eine Ansteckung.

2. Wie beurteilen Sie die Personalsituation in Ihrem Unternehmen - und was unternehmen Sie ggf., um die Situation (weiter) zu verbessern?

Die Personalsituation ist, wie überall, sehr schwierig - es fehlt an allen Ecken an Personal. Wir versuchen, über Portale, Internetseiten, klassische Anzeigen und auch über zusätzliche Anreize Personal zu gewinnen und zu halten. Wir investieren derzeit auch on top zusätzliche Arbeitszeit, um Personal noch besser zu schulen.

3. Welche Herausforderungen sehen Sie im vierten Quartal auf die Kinos zukommen - und wie bereiten Sie sich darauf vor?

Die Herausforderungen im vierten Quartal bestehen in erster Linie darin, den eventuellen erneuten Beschränkungen standzuhalten. Das heißt, wir sind wieder einmal komplett fremdbestimmt durch die Regierung, die Preissteigerungen und die eventuell geschürten Ängste in der Bevölkerung. Wir arbeiten zurzeit an einer Innovation zur Hygiene-/Luftverbesserung in Sälen und Foyers, um diesen genannten Ängsten und Auflagen entgegenwirken und trotzen zu können. Ich hoffe, dass die Zeiten einmal wieder planbarer werden!