Cinedom-Geschäftsführer Holger Pfaff: "Begeisterung wiederhergestellt"

Am heutigen Dienstag fällt im Kölner Cinedom der Startschuss zur diesjährigen Filmmesse. Wir sprachen im Vorfeld mit Geschäftsführer Holger Pfaff über die aktuelle Situation, seine Pläne - und seinen Blick auf Herausforderungen gegen Ende des Jahres.

BLICKPUNKT: FILM: Was bedeutet es Ihnen, mit dem Cinedom wieder Gastgeber einer Filmmesse ohne Restriktionen sein zu können?

HOLGER PFAFF: Wir freuen uns natürlich sehr darauf. Wie schön es ist, dass Branchenveranstaltungen wieder wie gewohnt und ohne Corona-bedingte Einschränkungen stattfinden können, durften wir ja schon in Baden-Baden erfahren. Es tut wirklich jedem Einzelnen und der gesamten Branche gut, wenn man persönlich an einem Ort zusammenkommen kann, um sich auszutauschen. Videokonferenzen alleine sind dafür einfach kein adäquater Ersatz - wie auch der heimische Bildschirm kein Ersatz für das Gemeinschaftserlebnis im Kino ist. Gerade angesichts der aktuellen Situation denke ich, dass sich aus einem solchen Austausch, aus der gemeinsamen Auseinandersetzung mit Problemen und möglichen Lösungen, mit Herausforderungen und Chancen, eine Menge schöpfen lässt.

BF: Sie sehen Herausforderungen aktuell im Vordergrund?

PFAFF: So würde ich das nicht sagen. Aber niemand von uns hat eine magische Glaskugel, deshalb müssen wir auf alles vorbereitet sein. Die gute Nachricht ist: Wir können vorbereitet sein. Denn nach über zwei Jahren der Pandemie haben wir einen enormen Erfahrungsschatz gesammelt. Und wir haben vor allem erfahren, wie wichtig das Kino den Menschen nach wie vor ist.

BF: Seit der letztjährigen Filmmesse mussten die Kinos ja leider noch einmal einiges ertragen - von monatelangen, strikten Restriktionen bis hin zu Zwangsschließungen in einzelnen Bundesländern. Wie sehr hat der "Corona-Herbst 2021" Sie bei der Verwirklichung geplanter Projekte noch einmal ausgebremst?

PFAFF: Zunächst einmal sind wir sehr froh, dass trotz mancher Rückschläge die Begeisterung für das Kino wiederhergestellt werden konnte, dass wir - unterstützt von einem tollen Filmangebot - das Bedürfnis unserer Gäste nach einem großartigen Freizeiterlebnis wieder befriedigen konnten. Tatsächlich haben wir die Zeit auch genutzt, um uns angesichts der sich laufend verändernden Situation noch einmal zusätzliche Gedanken zum einen oder anderen Projekt zu machen. Insofern lag der Fokus zuletzt darauf, grundlegende Strukturen zu optimieren, auf denen wir eine ganze Reihe von Projekten aufsetzen können. Das ist uns mit unserem neuen Internetauftritt und der App, die mit einem komplett neuen Webshop verknüpft ist, auch gelungen. Jetzt stehen weitere Maßnahmen unmittelbar vor dem Abschluss.

BF: Welche wären das konkret?

PFAFF: Wir haben erfolgreiche Tests mit Bestellautomaten durchgeführt und stehen jetzt unmittelbar vor deren Einführung in den "Regelbetrieb", tatsächlich könnte es schon zur Filmmesse so weit sein. Zeitnah wird im Webshop zudem die Integration eines Online-Concession-Kaufs erfolgen. Die grundlegenden technischen Voraussetzungen dafür sind da, wir haben allerdings festgestellt, dass wir aufgrund unserer besonderen Gebäudesituation mit den drei Ebenen eine im Detail besonders maßgeschneiderte Lösung benötigen, um dieses Feature auch mit einem echten Mehrwert für unsere Gäste verbinden zu können. Daran arbeiten wir gerade mit unserem Partner Compeso. Die praktikable Umsetzung und die nahtlose Integration in die Arbeitsabläufe ist bei sämtlichen Lösungen von entscheidender Bedeutung. Das gilt insbesondere auch für unsere Maßnahmen im Sinne eines nachhaltigeren Kinobetriebs.

BF: Was hat sich an dieser Stelle getan?

PFAFF: Wir sprechen von einem komplexen, langfristigen Prozess, der uns schon seit geraumer Zeit begleitet, den wir zuletzt aber noch forciert haben. So sind wir stolz darauf, jüngst die deutschlandweit erste hundertprozentig nachhaltige Nachoschale in unserem Betrieb etabliert zu haben. Mit dieser komplett kompostierbaren Lösung aus nachwachsenden Rohstoffen, die wir gemeinsam mit dem ortsansässigen Unternehmen Papacks entwickelt haben, sparen wir pro Jahr über 1,25 Tonnen an Plastik ein. Zudem befinden wir uns gerade mitten in der Testphase zur systematischen Einführung eines Mehrwegsystems ab 2023. Wir sind also alles andere als untätig geblieben, auch wenn zuletzt manche Pandemie-bedingte Erfordernisse viel Kraft gekostet haben.

BF: Insbesondere im Juni erlebte der deutsche Kinomarkt einen ordentlichen Aufschwung, dennoch rangierte man Ende Juli noch um rund 36 Prozent unter den Besuchszahlen aus dem Vergleichszeitraum 2019. Entspricht das Ihren Erwartungen? Und wie hat der Cinedom in diesem Umfeld bislang abgeschnitten?

PFAFF: Wir sind gegenüber unseren Gesellschaftern mit einer bewusst konservativen - und wie sich gezeigt hat, realistischen - Erwartungshaltung in dieses Jahr gegangen, weswegen wir die ersten sechs Monate mit Zahlen im Rahmen unserer Planungen abschließen konnten. Ende Juli lagen wir kumuliert um ziemlich genau 30 Prozent unter unserem Vor-Pandemie-Niveau, wir schneiden in Punkto Erholung also etwas besser ab als der Gesamtmarkt. Zudem konnten wir in den vergangenen Wochen einen klaren Trend dahingehend beobachten, dass sich die aktuellen Wochenergebnisse jenen aus 2019 immer stärker annähern. Wir sehen also eine kontinuierlich positive Entwicklung; eine graduelle Normalisierung, von der wir hoffen, dass sie sich in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzt. Natürlich stehen die Sommermonate in Deutschland traditionell nicht für die stärkste Kinosaison. Umso positiver stimmt mich, wie gut sich die Ferienzeit gerade angelassen hat - was natürlich auch dem attraktiven Programm geschuldet ist.

BF: Grundsätzlich lassen die Zahlen den Schluss zu: Tentpoles finden ihr Publikum, darüber hinaus haben es die allermeisten Filme schwer - und das ältere Publikum zeigt sich zögerlich. Machen Sie diese Beobachtung auch in Ihrem Haus?

PFAFF: Nicht ganz in dem Maße, wie es im Gesamtmarkt der Fall zu sein scheint. Das hat aber natürlich auch mit unserer Aufstellung zu tun: Der Cinedom ist vor allem als Blockbuster-Kino bekannt, als der Ort, wo die ganz großen Filme in technischer Perfektion mit XXL-Leinwand, Laserprojektion und Dolby Atmos zur Geltung kommen. Gerade für diese Produktionen wird natürlich seit jeher ein besonders hoher Marketingaufwand betrieben. Dieser Faktor wiegt nach einer langen Zeit, die von Lockdowns, von Restriktionen, von einer gewissen Kinoabstinenz geprägt war, womöglich besonders schwer - weswegen diese Filme gerade jetzt überproportional stark nachgefragt werden. Grundsätzlich müssen wir uns klar machen: Die Pandemie ist nicht vorbei, demzufolge werden wir mit den Begleiterscheinungen leider noch eine Weile leben müssen. Dazu zählt auch nach meinem Eindruck, dass sich das ältere Publikum noch in Zurückhaltung übt, während die Jugend darauf brennt, den Alltag und ihr Freizeitverhalten wieder so wie vor Corona zu gestalten.

BF: Aber bremst die wirtschaftliche Gesamtsituation nicht auch diesen Enthusiasmus etwas aus?

PFAFF: Vermutlich könnte die Erholung schneller vonstattengehen, wenn zur Pandemie nicht noch andere belastende Faktoren hinzugekommen wären. An dieser Stelle sprechen wir aber von gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen, bei denen sich das Kino als nach wie vor günstige Form der Freizeitgestaltung eher noch überdurchschnittlich gut positioniert sieht. Wir können übrigens keine Verlagerung von Buchungen zulasten von Premiumangeboten beobachten, unsere Luxussäle und VIP-Sitze erfreuen sich unverändert besonders hoher Nachfrage.

BF: In den USA warnen Analysten vor einer Content-Lücke ab August, Vue-Chef Tim Richards sprach jüngst von einem potenziell "ruhigen vierten Quartal" vor dem Start von "Avatar: The Way of Water". Sehen Sie die Situation ähnlich kritisch - oder sehen Sie eher die Chance für den deutschen Film?

PFAFF: Ich bin da optimistischer. Das Filmprogramm mag in den kommenden Monaten nicht ganz so dicht gepackt sein, wie es streckenweise im ersten Halbjahr der Fall war. Aber es stehen ja trotzdem noch etliche US-Blockbuster an, die dann von großen deutschen Kinofilmen ergänzt werden. Ich persönlich sehe für das gesamte Jahr, das mit "Avatar: The Way of Water" auf einen echten Leuchtturm zusteuert, ein attraktives Kinoangebot. Vor allem sehe ich auch darüber hinaus ein Programm, das in seiner Vielfalt ein breites Publikum ansprechen kann. Dass wir bei uns im Haus die Möglichkeit haben, dieses Spektrum auch abzubilden und damit das Meiste aus dem Filmangebot zu machen, hilft natürlich.

BF: Auf Ihren Leinwänden fanden punktuell auch schon Filme der großen Streamer eine Heimat, zum regelmäßigeren Programmpunkt wurden derartige Produktionen aber bislang nicht - fehlt es an der Nachfrage?

PFAFF: Die diesjährige Entscheidung, einzelne Streaming-Titel auf die Leinwand zu holen, war primär der Idee geschuldet, eine Oscar-Woche mit nominierten Filmen zu zelebrieren. Das war also zunächst einmal ein singuläres Event, wir haben aktuell nichts weiter in diese Richtung geplant. Grundsätzlich kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass es Kunden gibt, die ihre Lieblingsserien gerne auch einmal auf der großen Leinwand in einem Eventrahmen erleben wollen. Sollte sich der richtige Partner dafür finden, wäre ich nicht grundsätzlich abgeneigt, über ein entsprechendes Konzept nachzudenken.

BF: Nach zwei turbulenten Jahren hat sich das Vorgehen bei den Auswertungsfenstern ein wenig sortiert - wobei durchaus auffällt, dass die beiden global mit Abstand erfolgreichsten Titel der Pandemie einem traditionellen Modell folgten. Welche konkreten Lehren ließen sich in den vergangenen Jahren Ihrer Auffassung nach ziehen?

PFAFF: Es ist sehr zu begrüßen, dass sich sämtliche Studios wieder auf ein exklusives Auswertungsfenster besonnen haben, auch wenn die konkrete Länge noch im Fluss ist. Für die bestmögliche Auswertung im Kino wären 90 Tage optimal, wobei wir uns meiner Beobachtung nach zuletzt noch in einer gewissen Sondersituation befanden. So war es der großen Dichte an Blockbustern geschuldet, dass der Hype um viele Filme um die vier bis sechs Wochen anhielt, bevor sie in den Schatten anderer Titel traten. Aktuell ist es angesichts der Programmfülle ja sogar in einem Haus wie unserem nicht immer leicht zu entscheiden, welcher Film in der sprichwörtlichen "Prime Time" wo laufen soll. Von daher mögen die zuletzt zunehmend üblichen 45 bis 50 Tage als exklusiver Auswertungszeitraum sicherlich ausbaufähig sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich von einer verträglichen Lösung sprechen. Am Ende entscheidet ohnehin der Kunde. Wir müssen sehen, welche Filme wie nachgefragt werden und deren Einsatz danach ausrichten.

BF: Der Cinedom war schon 2020 deutschlandweiter Vorreiter bei der Erprobung eines interaktiven Gamification-Konzepts für das Vorprogramm. Hat sich das bewährt?

PFAFF: Wir sind mit der Zusammenarbeit mit Weischer Cinema und der App REDyPLAY sehr zufrieden, zumal wir uns grundsätzlich darüber freuen, innovative Ideen mit voranzutreiben. Das Potenzial von Kinowerbung konnte in den vergangenen Jahren noch nicht ausgeschöpft werden, weil der Werbemarkt aufgrund der Pandemie-bedingten Unwägbarkeiten bis zuletzt sehr zurückhaltend agierte und eher andere Kanäle bedient wurden. Das macht eine Innovation, die es erlaubt, Marken und Produkte ganz neu in Szene zu setzen, aber nur umso wichtiger und interessanter. Dadurch, dass REDyPLAY mittlerweile auch hierzulande bei einer großen Kette ausgerollt wurde, hat die Plattform für Werbetreibende auch weiter an Attraktivität gewonnen. Gerade erst konnten wir gemeinsam mit Lego eine tolle Aktion durchführen, die für die Besucherinnen und Besucher sogar noch den zusätzlichen Mehrwert von Gewinnchancen mitbrachte. Ein echtes Win-Win für alle Seiten. Wir werden die Nutzung in jedem Fall fortführen und wollen sie gerne ausbauen, denn es wertet den traditionellen Werbeblock enorm auf. Das hören wir auch von unseren Gästen.

BF: Im Mai wurde im Cinedom die Position des Marketing Managers neu geschaffen und mit Jan Peter Fischer besetzt. Worauf liegt gerade seine Aufmerksamkeit?

PFAFF: Grundsätzlich geht es darum, das Besondere des Kinoerlebnisses und speziell die Vorzüge unseres Hauses noch stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir wollen den Cinedom als Marke weiterentwickeln, die gewisse Werte hat, an die man klare Ansprüche stellen kann. Im Mittelpunkt steht dabei stets der Besucher und sein Erlebnis, steht die "Customer Journey", mit deren digitaler Weiterentwicklung wir unter anderem wie eingangs beschrieben beschäftigt sind. In einem nächsten Schritt geht es um stärkere Personalisierung, wir planen beispielsweise ein verbessertes Bonusprogramm mit individualisierten Angeboten, Combos, Rabatten und dergleichen. Ein wichtiges Thema für das Marketing sind nicht zuletzt auch unsere Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit, schließlich war es nie so wichtig wie jetzt, Verantwortung für dieses Thema zu übernehmen.

BF: Zu den großen Nachhaltigkeitsthemen zählen nicht zuletzt Investitionen in energiesparende Maßnahmen, zu denen auch die Kultur seitens der Politik vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen explizit aufgerufen wurde...

PFAFF: Wir schöpfen sämtliche Möglichkeiten aus, um laufende Energiekosten zu senken. Dazu zählt die schon vor einiger Zeit erfolgte Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technologie ebenso, wie eine weitere Optimierung der bedarfsgerechten Steuerung von Lüftung und Klimaanlage, die zu den größten Energieposten in einem Kino zählen. Andere Optionen erfordern teils auch größere Investitionen, an dieser Stelle müssen wir nach über zwei Jahren Corona-Krise und damit einhergehendem Druck auf das Investitionsbudget genau abwägen, was machbar ist. Gleichzeitig ist uns wichtig, dass etwaige Maßnahmen das Kinoerlebnis unserer Gäste nicht schmälern.

BF: Apropos "kompromittierende Maßnahmen": Auch wenn es derzeit noch ein Blick in die sprichwörtliche Glaskugel ist, muss man ja doch annehmen, dass es ab dem Spätherbst wieder zu Corona-Auflagen kommt. Was wäre - abseits eines Lockdowns - aus Ihrer Sicht am kritischsten zu bewerten?

PFAFF: Zumindest von einem neuerlichen Lockdown ist nicht auszugehen. Aber schon Kapazitätsbeschränkungen, die uns daran hindern würden, genügend Besucher zu empfangen, um wenigstens kostendeckend arbeiten zu können, würden uns sehr wehtun. Verträglich wären etwa eine Maskenpflicht bis zum Platz oder Abstandsregelungen außerhalb der Säle. Das Thema Hygienemaßnahmen halten wir ohnehin nach wie vor hoch, an dieser Stelle könnte man im Falle eines Falles noch nachschärfen. Natürlich wäre ein Kinobesuch mit neuerlichen Auflagen nicht ganz so unbeschwert, wie er es momentan ist. Umso mehr hoffen wir, dass endlich erkannt wird, dass Kinos nicht die Orte sind, an denen sich das Virus maßgeblich ausbreitet - und dass mit entsprechendem Augenmaß agiert wird, wenn es um neue Auflagen geht.

BF: Augenmaß müssen Sie unterdessen auch als Betreiber walten lassen, wenn es um die Umlegung steigender Kosten auf die Ticketpreise geht?

PFAFF: Diese Herausforderung teilen wir uns mit zahlreichen weiteren Branchen. Egal, ob im Supermarkt, an der Tankstelle, im Restaurant oder beim Reisen - wir alle sehen uns derzeit tagtäglich mit teils erheblichen Preiserhöhungen in allen möglichen Bereichen konfrontiert. Insofern denke ich nicht, dass sich das Kino dem auf Dauer gänzlich verwehren kann. Gefragt ist aber in der Tat Augenmaß. Wir wägen nötige Preisanpassungen nach oben daher gründlich ab und agieren sehr vorsichtig. Denn wir wollen nicht den Punkt erreichen, an dem Kunden das Gefühl bekommen, sich einen Kinobesuch nicht mehr - oder nicht mehr so oft - leisten zu können.

BF: Einfacher dürften die Rahmenbedingungen bis zum Ende dieses Jahres jedenfalls eher nicht werden. Gibt das Anlass zur Sorge?

PFAFF: Davon ausgehend, dass es zu keinen allzu einschneidenden Corona-Maßnahmen kommt, blicken wir grundsätzlich zuversichtlich auf den Herbst und Winter. Wir erwarten uns unter anderem von der Branchenkampagne und dem bundesweiten Kinofest wichtige Impulse und werden beide Initiativen nach Kräften mittragen. Konkretes kann ich leider noch nicht verraten, aber wir werden jedenfalls dafür sorgen, dass das Kinofest im Cinedom für mehr steht als einen besonders günstigen Aktionspreis. Wenn ich mir das Programm ansehe, steuern wir meiner Meinung nach - WM hin oder her - auf einen starken Jahresabschluss zu. Meine Hoffnung ist, dass wir gestärkt in das Jahr 2023 gehen können und dass dann zumindest ein Teil der Krisen soweit überwunden wird, dass wir uns einer Normalität weiter nähern können. Dass das Publikum dem Kino schon durch die vergangene harte Zeit hindurch die Treue gehalten hat, darf uns dabei Mut machen.

